"بنجامین باتن" یک هفته دیگر صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم با بازی براد پیت به نقش مردی که با گذشت زمان جوانتر می‌شود، از 26 دسامبر پیش اکران شد و فروش بین‌المللی آن تاکنون به 2/176 میلیون دلار رسیده که 51 میلیون دلار بیشتر از فروش فیلم در آمریکاست.

رده دوم جدول از آن "گران تورینو" به کارگردانی کلینت ایستوود شد که در 1115 سینما و 10 بازار 3/8 میلیون دلار به دست آورد و مجموع فروش خود را به 3/17 میلیون دلار رساند. این فیلم در هفته نخست اکران در فرانسه در 424 سینما پنج میلیون دلار فروش داشت.

"ولکری" با بازی تام کروز به نقش یکی از قهرمانان ملی آلمان در 4500 سینما و 57 کشور 6/7 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش بین‌المللی این فیلم 2/93 میلیون دلار شده است. "ولکری" با 6/3 میلیون دلار فروش در 800 سینما در چین در صدر بازار فروش این کشور قرار گرفت.

فیلم انیمیشن "بولت" با صدای جان تراولتا با 2/7 میلیون دلار فروش در 3612 سینما و 31 کشور فیلم چهارم هفته شد و مجموع فروش خود را به 5/166 میلیون دلار رساند. "بولت" بیشترین فروش را با 2/2 میلیون دلار در فرانسه داشت.

فیلم کمدی "پلنگ صورتی 2" با بازی استیو مارتین به نقش بازرس کلوزو در 56 بازار و 3150 سینما 8/6 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه فیلم پنجم شد مجموع فروش خود را به 7/22 میلیون دلار رساند.