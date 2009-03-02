قول عدم جیره بندی آب در سال آینده را نمی دهم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در اولین همایش تجلیل از تلاشگران صنعت آب و فاضلاب کشور در تهران گفت: در بودجه عمرانی سال 88 کل کشور سهم عمده ای برای بخش آب در نظر گرفته شده است که با توجه به افزایش نه چندان زیاد بودجه عمرانی سال 88 نسبت به امسال این رقم مطلوب است ولی به هرحال کفاف درخواستهای بخش آب کشور را نمی دهد.

وزیر نیرو افزود: سالانه 5 هزار میلیارد تومان در کشور در بخش آب و صنعت آب و فاضلاب هزینه می شود که البته قابلیت سرمایه گذاری بیش از این رقم در طرحهای بخش آب وجود دارد.

وی با اشاره به مخاطرات منابع آب کشور گفت: البته برخی از مخاطرات نظیر تغییر اقلیم، جابجایی فصول، سیلابها، بالارفتن دمای زمین و تغییرات آب و هوا در سطح بین المللی رخ داده ولی برخی از مخاطرات نیز توسط انسانها به این مجموعه اضافه شده است که به هر صورت باید به منابع آب کشور نگاهی مدبرانه و هوشمندانه داشت تا بتوان تاثیر منفی کمتری از این بحرانها پذیرفت.

به گفته فتاح، کیفیت و کمیت تامین آب در کشور به مقدار کافی وظیفه حساسی است که به عهده وزارت نیرو نهاده شده است، در این راستا فرونشست دشتها خطر بسیار بزرگی است که دشتهایی را که در طول هزاران سال تثبیت شده است را با خطر تخریب مواجه می سازد.

وی با تاکید بر اینکه منابع آب زیرزمینی منابع استراتژیکی برای کشور به شمار می آیند. به هرحال دولت و مجلس و نیز کل بدنه نظام باید برای آب بسیج شده و منابع مالی لازم را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

به گفته فتاح، مقطع پیش رو با کم آبی گره خورده است؛ بنابراین تا به امروز باید 150میلی متر بارش را در کشور تجربه می کردیم که متاسفانه این رقم 110 میلی متر است که 30 درصد نسبت به متوسط 40 ساله کاهش داشته است.

وی تاکید کرد: وضعیت منابع آبی کشور در سطح مطلوبی نیست؛ بنابراین امیدواریم که کار به جیره بندی در سال آینده نرسد ولی امسال نمی توان به جدیت پارسال این قول را داد که اجازه جیره بندی آب را نمی دهیم بلکه سعی ما این است که این وضعیت رخ ندهد، البته ما تمامی تدابیر را به کار می بندیم.