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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

وزیر علوم:

هیئت امنای دانشگاهها می توانند از ثبت نام دانشجویان بدهکار جلوگیری کنند

هیئت امنای دانشگاهها می توانند از ثبت نام دانشجویان بدهکار جلوگیری کنند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر هیئت امنای دانشگاهی در کشور تصویب کند، می تواند از ثبت نام دانشجویانی که شهریه خود را پرداخت نکرده اند جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی امروز در حاشیه مراسم امضاء تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانه های تعاون و دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به این سئوال که آیا دانشگاهها این اجازه را دارند که دانشجویان بدهکار خود را از تحصیل محروم کنند افزود: دانشگاههای کشور دارای هیئت امنا هستند که این هیئت می تواند مسائل مالی تصمیم گیری کند. اگر هیئت امنای دانشگاه مصوبه ای در خصوص عدم ثبت نام از دانشجویان بدهکار داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.

وی در خصوص عدم ثبت نام از 500 نفر از دانشجویان دانشگاه کرمان که شهریه خود را پرداخت نکرده بودند خاطرنشان کرد: چنین چیزی وجود ندارد و من عدم ثبت نام از 500 نفر از دانشجویان را تکذیب می کنم اما در حال حاضر با توجه به تاخیر در پرداخت وام شهریه به وزارت علوم و دانشگاهها سعی خواهیم کرد که وام توزیع و این مشکل حل شود.

کد مطلب 841975

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