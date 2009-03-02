فرزین: قطعا رقم پرداختی یارانه نقدی به مردم تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرزین امروز در حاشیه همایش طرح تحول اقتصادی در افق چشم انداز در جمع خبرنگاران به جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس در مورد بررسی مجدد طرح هدفمند کردن یارانه ها و آثار آن اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق کل درآمدها در بودجه 88 را 8 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود اما از آنجا که روش جبران را برای تولید کنندگان در نظر نگرفته بود موضوع مورد قبول دولت قرار نگرفت.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: دولت معتقد بود که اگر قرار است آثار طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه در بودجه سال آینده دولت در نظر گرفته شود باید هم اصلاح قیمت و هم جبران آن برای مردم و تولید کنندگان در آن دیده شود.

وی گفت: به همین دلیل کمیسیون تلفیق مجددا طرح پیشنهادی دولت را بررسی کرد و در نهایت به دولت اجازه داد 20 هزار میلیارد تومان را از طریق اصلاح قیمتها کسب و نسبت به باز توزیع و جبران اصلاح قیمتها اقدام کند.

فرزین گفت: بحث هدفمند کردن یارانه ها از حدود 8 ماه پیش زمانی که قیمت نفت کاهش یافت و به حدود 40 دلار رسید مطرح شد و بحث اساسی ما این است که بتوانیم وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم .

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت ادامه داد: اما طی این 8 ماه به دلیل تحولات در اقتصاد جهانی با رکود در اقتصاد جهانی مواجه شدیم که اجرای طرح تحول اقتصادی ممکن است هزینه های جدیدی را برای تولید کنندگان در بر داشته باشد. بنابراین ما باید یک بسته سیاستی - حمایتی برای تولید کنندگان داشته باشیم.

به گفته وی یکی از دلایلی که باعث شد دولت اصلاح قیمتها را بدون جبران انجام ندهد به افزایش توان خانوارها و تولید کنندگان وجبران اصلاح قیمتها باز می گردد.

فرزین یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد کشور را مربوط به بخش ساختاری دانست و افزود: دولت نگران این است که خانوارها و تولید کنندگان در فعالیتهای اقتصای خود دچار مشکل شوند.

به گفته سخنگوی طرح تحول اقتصادی، بر همین اساس روشهای جبرانی در بودجه دیده شد و علاوه بر آن مجموعه از سیاستها تنظیم شده و تولید کنندگان و خانوارها حمایت شود.

وی در مورد بودجه سال 88 نیز گفت: نگاه دولت در زمان ارائه آن به مجلس این بود که بتواند آثار لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در بودجه در نظر بگیرد؛ به همین دلیل مطرح شد که بودجه در دو یا سه سناریو به مجلس ارائه شود .

فرزین یکی از سناریوها را در نظر گرفتن لایحه بودجه با لایحه هدفمند کردن یارانه ها عنوان و تصریح کرد: سناریوی دیگر این بود که یکبار لایحه بودجه با در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه تدوین شود و سناریوی دیگر بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود.

وی اضافه کرد: در نهایت این جمع بندی حاصل شد که آثار هدفمند کردن یارانه ها در بودجه دیده شود و بر همین اساس، 8500 میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه منظور شد.

وی گفت: با تعاملات انجام شده با مجلس در روز گذشته به نظر می رسد که لایحه بودجه هفته آتی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

فرزین با اشاره به رقم 34 هزار میلیارد تومان دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه و رقم 20 هزار میلیارد تومان در کمیسیون ویژه مجلس گفت: کمیسیون تلفیق این موضوع را بررسی و رقم 20 هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از 20 هزار میلیارد تومان، 8 هزار و 500 میلیارد تومان دربودجه دیده شود و مابقی که 57 درصد است به دولت اختیارداده شود که برای جبران به خانوارها و تولید کنندگان در نتیجه اجرای هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دهد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اشاره به اینکه این موضوع منطبق با بسته پیشنهادی و اولویت اول دولت نبود ، گفت: این موضوع در نامه رئیس جمهور هم دیده شد.

به گفته فرزین دولت موضوع را در جلسات کارشناسی خود برای رسیدن به یک جمع بندی دنبال می کند.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در پاسخ به این سئوال که آیا با این اقدام بخش مربوط به جبران هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود به خانوارها تعلق گیرد ، کاهش خواهد یافت ، گفت: فعلا نباید قضاوت کرد و باید دولت جلسات خود را تشکیل دهد و موضوع بررسی شود.

وی گفت: وقتی رقم پیشنهادی دولت از 34 به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافت قطعا در پرداختی ها هم تغییراتی حاصل خواهد شد.

فرزین ادامه داد: اگر در صحن علنی مجلس پیشنهاد کمیسیون تلفیق به تصویب نرسد قطعا پیشنهاد بعدی دولت آن چیزی است که در نامه رئیس جمهور به آن اشاره شده است.

وی گفت: به این ترتیب آثار لایحه هدفمند کردن یارانه در بودجه را حذف و صبر می کنیم که لایحه هدفمند کردن یارانه روال قانونی خود را در مجلس طی کند و هر زمانی که تصویب شد آثار آن را در بودجه خواهیم دید.