فعالیتهای حوزه هنری مشهد الگوی مناسبی از بهره وری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش ظهر امروز در بازدید از حوزه هنری استان و دبیرخانه نخستین جشنواره هنر در آیینه مطبوعات افزود: حوزه هنری خراسان رضوی توانسته با بهره گیری از هنرمندان جوان و مدیریت توانمند و با انگیزه جایگاه شایسته ای را در عرصه هنر کسب کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: نمونه بارز و موفق حوزه هنری مشهد نشان برگزاری و مدیریت جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: حوزه هنری مشهد با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته است که این خود یک الگوی مناسب از بهره وری است.

آرین منش خاطرنشان کرد: حوزه هنری مشهد در عرصه های مختلفی همچون فیلم و عکس، کاریکاتور، تئاتر، شعر و سایر رشته های هنری و همچنین انتشار نشریه ماهانه موفقیت های چشمگیری داشته است.

وی از نکات قابل تامل در فعالیتهای حوزه هنری مشهد را تعامل مطلوب و سازنده آن با سایر دستگاههای فرهنگی دانست و گفت: این مسئله نشان از توجه مدیریت به سایر دستگاههاست.

سید جواد رفائی رئیس حوزه هنری استان و علی صداقت کریمی دبیر نخستین جشنواره هنر در آیینه مطبوعات در این بازدید توضیحاتی درباره فعالیتهای این مجموعه و به ویژه جشنواره هنر در آیینه مطبوعات ارائه کردند.

نخستین جشنواره هنر در آیینه مطبوعات به همت حوزه هنری خراسان رضوی با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و همیاری خانه مطبوعات خراسان در مشهد مقدس برگزار می شود.