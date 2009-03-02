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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۴

آرین منش:

فعالیتهای حوزه هنری مشهد الگوی مناسبی از بهره وری است

فعالیتهای حوزه هنری مشهد الگوی مناسبی از بهره وری است

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: حوزه هنری مشهد با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته است که این خود یک الگوی مناسب از بهره وری است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش ظهر امروز در بازدید از حوزه هنری استان و دبیرخانه نخستین جشنواره هنر در آیینه مطبوعات افزود: حوزه هنری خراسان رضوی توانسته با بهره گیری از هنرمندان جوان و مدیریت توانمند و با انگیزه جایگاه شایسته ای را در عرصه هنر کسب کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: نمونه بارز و موفق حوزه هنری مشهد نشان برگزاری و مدیریت جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: حوزه هنری مشهد با کمترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته است که این خود یک الگوی مناسب از بهره وری است.

آرین منش خاطرنشان کرد: حوزه هنری مشهد در عرصه های مختلفی همچون فیلم و عکس، کاریکاتور، تئاتر، شعر و سایر رشته های هنری و همچنین انتشار نشریه ماهانه موفقیت های چشمگیری داشته است.

وی از نکات قابل تامل در فعالیتهای حوزه هنری مشهد را تعامل مطلوب و سازنده آن با سایر دستگاههای فرهنگی دانست و گفت: این مسئله نشان از توجه مدیریت به سایر دستگاههاست.

سید جواد رفائی رئیس حوزه هنری استان و علی صداقت کریمی دبیر نخستین جشنواره هنر در آیینه مطبوعات در این بازدید توضیحاتی درباره فعالیتهای این مجموعه و به ویژه جشنواره هنر در آیینه مطبوعات ارائه کردند.

نخستین جشنواره هنر در آیینه مطبوعات به همت حوزه هنری خراسان رضوی با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و همیاری خانه مطبوعات خراسان در مشهد مقدس برگزار می شود.

کد مطلب 841978

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