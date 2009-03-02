رویکرد هالیوود نسبت به ایران و اسلام صحیح نیست/ متکی به صربستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در خصوص ادعای نخست وزیر ترکیه مبنی بر اینکه ایران از ترکیه خواسته است در روابط با آمریکا میانجیگری کند گفت: البته اظهارات اردوغان از سر خیرخواهی، دلسوزی و عنایت است اما واقعیت این است که هیچ درخواستی از طرف ایران برای میانجیگری ترکیه میان ایران و آمریکا به اردوغان و دیگر مقامات داده نشده است.

وی افزود: ایران و آمریکا دفتر حفاظت از منافع دارند که در طول این 30 سال فعال بوده و حادثه غیر مترقبه ای نیز رخ نداده است.

قشقاوی کانالهای ارتباطی بین ایران و آمریکا را غیر مسدود توصیف کرد و گفت: این کانالها مسدود نیست که از کشوری بخواهیم میانجیگری کند.

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه در مورد راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر سئوال کرد که وی پاسخ داد: با پیش راه اندازی این نیروگاه این اطمینان حاصل شده که به سمت راه اندازی کامل نیروگاه در آینده ای نزدیک پیش می رویم و در حال حاضر مشکلی برای اتمام کار وجود ندارد و طرفین برای اتمام کار نیروگاه بوشهر جدی هستند.

وی در مورد نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز گفت: اطلاع رسانی در این خصوص با مسئولان فنی است اما همه فعالیت های ما تحت نظر آژانس است و کلیه برنامه های انجام شده در چارچوب NPT است.

قشقاوی با بیان اینکه نیروگاه اتمی بوشهر کاملا ایمن و در حد استانداردهای بین المللی است گفت: یکی از وظایف آژانس نظارت بر همین ایمنی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به اینکه بحران اقتصادی دنیا باعث شده که حجم گسترده ای از سرمایه ها به کشورمان وارد شود، اظهار داشت: ایران دارای ارتباط مناسبی با کشورهای همسایه است و بازار مصرف مناسبی است و قوانین سرمایه گذاری و امنیت آن نیز مناسب است؛ البته باید هماهنگی ارگان ها و نظام بروکراتیک سهل تر شود تا بتوانیم عطش سرمایه گذاری را پاسخ دهیم.

قشقاوی در مورد بازداشت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی که برای رسانه های غربی فعالیت می کرد، گفت: کارت خبرنگاری این خانم از سال 85 گرفته شده بود و ایشان نباید به صورت غیر مجاز در پی اخبار و اطلاعات در ایران می بود؛ اما به طور کلی این مسئله مربوط به حوزه قضایی است و باید سخنگوی قوه قضائیه پاسخ دهد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سخنان اخیر قائم مقام وزارت خارجه عراق مبنی بر احتمال آزاد شدن دیپلمات های ایرانی در عراق، گفت: وزارت خارجه یا دولت همه تلاش خود را برای آزادی این عزیزان انجام داده اند به ویژه این مسئله در دیدار رئیس جمهور و متکی با همتایان عراقی خود مطرح شده است و امیدواریم حاصل تلاش های ایران به زودی موجب آزادی این دیپلمات ها شود.

وی در مورد سفر وزیر خارجه ایتالیا به ایران نیز خاطر نشان کرد: زمانی که ایشان ایده دعوت ایران را در حاشیه اجلاس G8 مطرح کرد وزیر خارجه کشورمان از ایشان خواست که به دلیل اهمیت این موضوع گفتگوهای تلفنی را به مذاکرات حضوری ارتقاء دهد. در واقع مایه اصلی دعوت ایشان این طور شکل گرفت و ما هم از منابع ایتالیایی شنیده ایم که ایشان بنا دارند به ایران سفر کنند.

قشقاوی در مورد سخنان جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهور مبنی بر لزوم عذرخواهی هیئت نمایندگان سینمای هالیوود از ایران گفت: این هیئت به دعوت خانه سینما به ایران آمده اند و در حال حاضر از میزبانی خوب همتایان ایرانی خود بهره مند هستند اما نکته ای که مشاور رئیس جمهور مطرح کرده اند درست است و ایران از رویکرد هالیوودی نسبت به فیلم های ضد ایرانی و ضد مسلمانان ناراضی هستند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین خبر از شرکت وزیر خارجه کشورمان از اجلاس ادواری حقوق بشر در ژنو خبر داد و گفت: متکی همچنین اواخر هفته به دعوت همتای صربستانی خود عازم این کشور می شود.

وی با اشاره به اجلاس بین المللی حمایت از فلسطین گفت: پیش بینی می شود که حدود 20 هیئت در سطح رئیس مجلس در این اجلاس شرکت کنند. در این اجلاس شخصیت های بزرگ علمی، سیاسی، علمای دینی و سران گروه های فلسطینی شرکت می کنند.

قشقاوی در مورد سفر افراد وابسته به القاعده و تبلیغات آنها در منطقه جنوب شرق ایران اظهار داشت: ما همواره با مشکل تردد در مرز افغانستان و پاکستان مواجه بوده ایم و این مسئله همواره از بحث های مهم ما بوده است تا از ورود افراطیون جلوگیری کنیم؛ اما موقعیت جغرافیایی و مرزی باعث می شود که برخی از قاچاقچیان و افراطیون بتوانند وارد کشور شوند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان، ضمن دعوت از اعضای شورای حکام آژانس برای اینکه تحت تاثیر فضاسازی های سیاسی و تبلیغاتی قرار نگیرند، ادعای اخیر برخی از مقامات آمریکایی در مورد برنامه هسته ای کشورمان را رد کرد.

وی افزود: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی باید رویکردهای حقوقی و فنی را مد نظر قرار دهد و از رویکرد سیاسی در موضوع هسته ای ایران پرهیز کند.

قشقاوی با اشاره به سخنان اخیر دریادار مولن یکی از فرماندهان ارشد نظامی آمریکا که گفته بود ایران هم اکنون توانایی ساخت یک بمب هسته ای را دارد، گفت: این حرف ها منشاء واقعی و علمی ندارد و صرفا تبلیغاتی است. البته آقای گیتس بلافاصله اظهار نظر این مقام آمریکایی را تصحیح کرد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به اینکه این نوع اظهارات همیشه علیه ایران مطرح بوده است، خاطر نشان کرد: اینکه می گویند موادی که ایران دارد قابلیت ساخت بمب اتمی را دارد غلط است چون هر آدم فنی که با الفبای مسائل علمی در موضوع هسته ای آشنا باشد غلط بودن این ادعاها را می فهمد.

وی ادامه داد: ساخت بمب هسته ای از سوی ایران در دو حالت ممکن است اول اینکه ایران از NPT خارج شود یا اینکه اثبات شود ایران به دنبال غنی سازی با درجه بالاست. در حالی که امروز ایران امروز NPT است و تمام مواد و فعالیت های مربوط به ایران با دوربین کنترل می شود و درجه غلظت غنی سازی که زیر 4 درصد است کاملا مشخص است.

قشقاوی تصریح کرد: بمب اتم در رویکرد دفاعی ما جایی ندارد.