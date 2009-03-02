مذاکرات هسته ای جای بحث فلسفی نیست/ دیپلماسی باید مانع تهدیدات شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد لاریجانی، رییس موسسه فیزیک نظری و ریاضیات، پیش از ظهر امروز در اولین کنفرانس ملی کاربرد فن آوری اطلاعات و ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل مسئله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را مهم تری چالش کشور در زمان حال و گذشته دانست و اظهار داشت: یافتن راه حلی برای چالش کارآمدی حکومت اسلامی گمشده ‌ای است که ما همچنان در پی آن هستیم.

وی با بیان اینکه باید دید برای اداره امروز کشور چه راه هایی پیش روی مان وجود دارد؟ افزود: مملکت ‌داری ما اغلب کارپردازانه بوده، یعنی بعضا مشاهده شده که ما ساعت ‌ها کار می ‌کنیم و حتی تا نیمه ‌های شب در محل کارمان باقی می مانیم که‌ البته این حرکتی خداپسندانه و برای مردم است؛ اما ضرورتا نشان دهنده کارآمدی ما نیست و حتی شاید دستاوردهای ما را در برابر زحمات فرزندان کشور کم کند!

لاریجانی ادامه داد: ما در طول سالیان دراز همواره با طرح و تکرار جملاتی چون "دائم موفق هستیم" یا "هنر نزد ایرانیان است و بس" سر خودمان را گرم کرده ایم؛ همین گفته ‌ها هم برای آن که نشان دهد ما روش های کارآمد را سرلوحه‌ کارهای مان قرار نمی دهیم، کافی است.

رئیس موسسه فیزیک نظری همچنین گفت: من همیشه گفته ام که متاسفانه ما اول، تیر را شلیک می کنیم و بعد دور نقطه ای که تیر به آن اصابت کرده، دایره می کشیم و می گوییم هدف ما از اول این جا بوده، در حالی که از اول اصلا هدفی را نشانه نگرفته بودیم.

وی با تاکید بر لزوم بررسی بهترین روش ها برای پیگیری اهداف مورد نظر کشور، اظهار داشت: باید ببنیم آیا دیپلماسی ما میدان بحث است یا یک ماشین و ابزاری برای رسیدن به خواست ها و اهداف مان؟ من معتقدم ما در موضوع هسته‌ ای نباید هیچ مرزی برای توسعه‌ هسته ای داشته باشیم و طبعا دیپلماسی ما نیز در این خصوص باید در خدمت این هدف قرار بگیرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دیپلماسی باید تعرضات و فشارها بر موضوعی چون مسئله هسته‌ ای را کاهش دهد، گفت: ما نباید در مذاکرات هسته ای بحث فلسفی کنیم؛ بلکه باید تفکر ودیدگاه طرف مقابل را به نقطه ‌ای بکشانیم که او را ازهدفش ضد خودمان باز داریم.

وی همچنین بر لزوم استفاده از مدل های بازی گونه برای فهم نظم موجود بین الملل تاکید کرد و یادآورد شد که استفاده از فن آوری اطلاعات و کاربردهای جدید در علوم مختلف از جمله روابط بین الملل و علوم سیاسی پیش از هر چیز به فرهنگ سازی دقیق نیاز دارد.