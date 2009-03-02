330 هزار اصله نهال رایگان در خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب الله شریفی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه حدود 95 درصد از کل مساحت استان معادل نه میلیون و 400 هزار هکتار را عرصه ‌های منابع طبیعی در بر می گیرد، خاطرنشان کرد: از این رقم 5/23 درصد را عرصه ‌های بیابانی، 62 درصد را مراتع بیابانی، 4/7 درصد را مراتع و 8/6 درصد را عرصه ‌های جنگلی تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه شش میلیون و 200 هکتار ازعرصه های منابع طبیعی استان مرتع است افزود: پنج میلیون و 500 هزار هکتار از این مراتع فقیر و خیلی فقیر، 625 هکتار مراتع متوسط و شش هزار هکتار آن مراتع خوب می باشد.

به گفته وی یک میلیون و 900 هزار هکتار از مساحت این استان تحت تاثیر فرسایش بادی است که از این سطح 880 هزار هکتار آن جز کانونهای بحرانی فرسایش بادی است.

وی از وجود 22 کانون بحرانی در این استان خبر داد و افزود: شهرستان قاین با 242 هزار هکتار دارای بیشترین سطح و شهرستان سرایان با 27 هزار هکتار دارای کمترین سطح کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان خراسان جنوبی هستند.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی در خصوص ممیزی اراضی این استان گفت: امسال برای 330 هزار سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در استان دریافت شده است.

شریفی با بیان اینکه در 10 ماهه امسال یک هزار و 106 پرونده در خصوص تصرف عرصه های منابع طبیعی در استان تشکیل شده است، تصریح کرد: از این تعداد 579 پرونده به نفع منابع طبیعی استان رای صادر شده که 80 درصد آراء پرونده های تشکیل شده می باشد.

به گفته وی گونه های قابل توزیع در استان به مناسبت هفته منابع طبیعی را کاج، سرو، زبان گنجشک، ارغوان،زیتون تلخ و بادام عنوان نمود.

شریفی افتتاح 30 پروژه منابع طبیعی، گردهمایی قضات،افتتاح اولین پاسگاه حفاظت از منابع طبیعی،قرس نهال در مدارس استان، غبار روبی مزار شهدا و افتتاح نمایشگاه منابع طبیعی به روایت تصویر در بیرجند را از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی در خراسان جنوبی برشمرد.