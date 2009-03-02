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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۶

مسئولان کمیته ملی المپیک راهی سوئیس شدند

مسئولان کمیته ملی المپیک راهی سوئیس شدند

مقامات عالیرتبه ورزش کشورمان بامداد امروز به منظور ملاقات با ژاک روگ و دست اندرکاران کمیته بین المللی المپیک عازم لوزان سوئیس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی ، مهدی کرباسیان خزانه دار کمیته ملی المپیک بامداد امروز به منظور ملاقات با ژاک روگ و بحث و گفتگو پیرامون مسائل روز بین المللی ورزشی عازم کمیته بین المللی المپیک در لوزان سوئیس شدند.

براساس این گزارش، برنامه ملاقات ها و بازدید مسئولین ورزشی کشورمان در این سفر به شرح زیر می باشد:
دوشنبه 12 اسفند :
15- 14 ملاقات با ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک
15/30-15 ملاقات با پره میرو مدیر همبستگی المپیک و بخش ارتباط با کمیته های ملی المپیک
16-15/30 ملاقات با اورس لاکوت مدیر کل کمیته بین المللی المپیک
17-16 ارائه گزارش در خصوص بازیهای المپیک نوجوانان توسط اسار گابریل
سه شنبه 13 اسفند :
12/30-12 بازدید از موزه المپیک
15/30-14/30 گزارش همبستگی المپیک توسط سیلویا راگازو
16-15/30 گزارش بخش روابط با کمیته های ملی المپیک توسط ژروم پوآی

ساعت ها به وقت محلی اعلام شده است.

کد مطلب 841983

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