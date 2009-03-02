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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۰

وزیر تعاون:

توسعه کارآفرینی در دانشگاه علمی کاربردی سریع تر از انتظار بود

توسعه کارآفرینی در دانشگاه علمی کاربردی سریع تر از انتظار بود

وزیر تعاون گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی سابقه مناسبی در زمینه کارآفرینی پیدا کرده و کار را سریع تر از آنچه که تصور می کردیم توسعه داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در امضاء تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانه های تعاون و دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان این مطلب افزود: امروز در دنیا جامعه ای موفق است که شرایط روز دنیا را درک کند و بداند که چگونه باید در این شرایط زندگی کند. امروز موثرترین جایگاه در تحولات بشری دانشگاهها هستند و در تمامی عرصه ها نگاه به دانشگاهها است.

وزیر تعاون تاکید کرد: امروز در کشور ما در بسیاری از امور دیگر که ممکن است وظیفه دانشگاهها نیز نباشد انتظاراتی وجود دارد که این مسئله به معنای این است که دانشگاهها مرجع همه امور در دیدگاه ایرانیان هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر فارغ التحصیلان تحصیلات خود را نمی توانند در کار حرفه ای بروز دهند که این مسئله در گذشته بیشتر بوده اما امروز کمتر شده است. امروز باید تمامی نهادها همکاری کنند تا بتوانیم این در رفع این مشکل تلاش کنیم.

عباسی خاطر نشان کرد: باید قبول کنیم که کارآفرینی در همه جای دنیا مطرح است و این که ما در ایران به جریان دانشگاه برای امر کارآفرینی متوسل می شویم به خاطر نگاه عالمانه اساتید دانشگاهها است.

وزیر تعاون ادامه داد: همه کسانی که در عرصه تعاونی های کارآفرینی وارد می شوند باید اصل تحقیق پیرامون کارآفرینی و ایجاد سازمانی برای مشاوره کارآفرینانه را در نظر بگیرند.

کد مطلب 841984

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