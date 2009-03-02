به دنبال ارائه الگویی شایسته از زن مسلمان به جهانیان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان و رئیس کمیسیون ورزش و زنان کمیته ملی المپیک در حاشیه نشست مسئولین سارمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک با نواب رئیس بانوان فدراسیون های ورزشی کشور بر اهمیت ضرورت ورزش برای کل جمعیت ورزش کشور و دور بودن از نگاه جنسیتی و توجه به ارزش های فرهنگی ورزش بانوان تاکید کرد و یکی از مهم ترین نکات در ورزش همگانی را بحث مشارکت بانوان در سراسر کشور برشمرد.



شهریان، مهم ترین اصل در سیاست های شورای فرهنگی را ارائه الگوی شایسته از زن مسلمان به جهان دانست و عنوان داشت: ارائه الگویی شایسته از زن مسلمان ایرانی را مدت هاست که در دستور کار قرار داده ایم و خوشبختانه در این راستا ورزش بانوان کشورمان به موفقیت های مناسبی نیز دست یافته است.



وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به سیر صعودی ورزش بانوان در استان ها، بخشنامه ای مبنی بر اختصاص حداقل 30% از بودجه و مکان های ورزشی به بخش بانوان صادر شده که امیدواریم با حمایت مسئولین هر چه سریع تر این هدف را اجرایی نماییم.



رئیس کمیسیون ورزش و زنان کمیته ملی المپیک دستاوردهای ورزش بانوان را اینچنین برشمرد: فعالیت 44 رشته ورزشی در بخش بانوان، حضور رشته های تیمی با پوشش اسلامی در رویدادهای بین المللی برای اولین بار، کسب امتیاز ویژه از فیفا، کسب مقام در رشته تنیس روی میز و تیراندازی بیمارهای خاص، حضور داوران توانمند با درجه ممتاز در شش رشته ورزشی با پوشش اسلامی در رویدادهای بین المللی، کسب مدال در رشته دو و میدانی ،کسب سهمیه المپیک برای اولین بار، کسب سهمیه پارالمپیک در 4 رشته ورزشی و افزایش شرکت نمایندگان ایرانی در محافل بین المللی از 14 کرسی به 32 کرسی از دستاوردهای فعالیت های ورزش بانوان می باشد.