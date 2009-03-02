به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید‌رضا وردی ظهر امروز در جمع مدیران آموزش و پرورش استان ضمن قدردانی از مسئولان آموزش و پرورش مناطق در بحث ساماندهی نیروی انسانی اظهار داشت: در سال جاری خراسان جنوبی از برترین استان‌های کشور در بحث ساماندهی نیروی انسانی بوده است.



وی اظهارداشت: علیرغم ادغام و تعطیلی برخی مدارس زیر نرم با تمهیدات انجام گرفته افزایش پوشش تحصیلی حدود دو درصد را در همین زمان شاهد بودیم که بسیار در خور تحسین است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به تجهیز ستادهای اسکان فرهنگیان از رؤسای ادارات خواست به منشور رضایت خاطر فرهنگیان بهترین مدارس و تمامی امکانات موجود را در اختیار این ستادها قرار دهند.

وردی تأکید کرد: پذیرفته نیست اگر به بهانه صرفه‌جویی و یا نگهداری تجهیزات، مسئولی بخواهد امکانات مهیا شده را در اختیار همکاران قرار ندهد.

وی احساس رضایت خاطر فرهنگیان و سفر بی دغدغه آنان را برترین پاداش خواند و از مدیران خواست بازدیدهای سرزده از ستادهای اسکان را در دستور کار خود در ایام نوروز قرار دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی در سفر به فردوس از آموزشکده فنی وحرفه‌ای تازه تأسیس حضرت آیت ‌الله خامنه ‌ای بازدید کرد و با حضور در جمع صمیمی دانشجویان با مشکلات آنان از نزدیک آشنا شد.

وی همچنین در جمع اساتید مرکز تربیت معلم بنت ‌الهدی صدر مراکز تربیت معلم را بهترین مکان برای تربیت نیروی متخصص آموزش وپرورش دانست و احیای مجدد مراکز تربیت معلم را از برکات دولت نهم برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با تأسیس دانشگاه فرهنگیان مشکلات ادامه تحصیل معلمان برطرف شود.

به گفته وی فرهنگیان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی آینده از مأموریت تحصیلی استفاده می ‌کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی از مدرسه شبانه روزی امام رضا (ع) و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه این شهرستان نیز بازدید کرد و با حضور در سالن سینمای آموزش و پرورش فردوس نیز از نزدیک از اقدامات صورت گرفته در راستای راه ‌اندازی این مکان فرهنگی آگاه شد.