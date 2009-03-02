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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

در اطلاعیه ای مشترک اعلام شد؛

اعلام وضعیت بحران منابع آبی زراعی آذربایجان شرقی

اعلام وضعیت بحران منابع آبی زراعی آذربایجان شرقی

تبریز-خبرگزاری مهر: در اطلاعیه ای مشترک از سوی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی، وضعیت منابع آبی زراعی استان برای سال آتی بحرانی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز در این اطلاعیه که نسخه ای از آن به دفتر مهر ارسال شده آمده است: خشکسالی سالهای گذشته و ادامه آن در سال جاری که همراه با کمبود بارندگی بوده جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی و رودخانه های آذربایجان شرقی را به شدت کاهش داده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این بین خشکسالی و کاهش تغذیه سفره های آبهای زیرزمینی منجر به افزایش بهره برداری از چاه ها و سفره های آب زیرزمینی از سوی مردم به ویژه کشاورزان شده است.

در این اطلاعیه هشدار داده شده است: در صورت تداوم بی رویه این وضعیت باعث خشک شدن و کاهش آب دهی چاه‌ها، چشمه ها و قنوات آذربایجان شرقی شده و عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.

سازمان های یاد شده در اطلاعیه مشترک خود ضمن ارایه راهکارهای مورد نظر برای گذر از وضعیت موجود آورده اند: به منظور پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی ضرورت دارد از کاشت محصولاتی که نیاز آبی بیشتری دارند خودداری گردد.

این اطلاعیه به کشاورزان و صاحبان چاه های کشاورزی توصیه کرده جهت بالا بردن راندمان آبیاری و بهره برداری بهینه از منابع محدود آب های زیرزمینی از روش های کم آبیاری و انتقال آب به وسیله لوله های پلاستیکی کم فشار و سایر روش ها استفاده شود.

در پایان این اطلاعیه نیز هشدار داده شده است: بر اساس وظایف قانونی، سازمان آب منطقه ای مکلف به برخورد قانونی با صاحبان چاه های دارای اضافه برداشت و غیرمجاز خواهد بود.

کد مطلب 841990

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