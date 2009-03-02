اعلام وضعیت بحران منابع آبی زراعی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز در این اطلاعیه که نسخه ای از آن به دفتر مهر ارسال شده آمده است: خشکسالی سالهای گذشته و ادامه آن در سال جاری که همراه با کمبود بارندگی بوده جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی و رودخانه های آذربایجان شرقی را به شدت کاهش داده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این بین خشکسالی و کاهش تغذیه سفره های آبهای زیرزمینی منجر به افزایش بهره برداری از چاه ها و سفره های آب زیرزمینی از سوی مردم به ویژه کشاورزان شده است.

در این اطلاعیه هشدار داده شده است: در صورت تداوم بی رویه این وضعیت باعث خشک شدن و کاهش آب دهی چاه‌ها، چشمه ها و قنوات آذربایجان شرقی شده و عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.

سازمان های یاد شده در اطلاعیه مشترک خود ضمن ارایه راهکارهای مورد نظر برای گذر از وضعیت موجود آورده اند: به منظور پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی ضرورت دارد از کاشت محصولاتی که نیاز آبی بیشتری دارند خودداری گردد.

این اطلاعیه به کشاورزان و صاحبان چاه های کشاورزی توصیه کرده جهت بالا بردن راندمان آبیاری و بهره برداری بهینه از منابع محدود آب های زیرزمینی از روش های کم آبیاری و انتقال آب به وسیله لوله های پلاستیکی کم فشار و سایر روش ها استفاده شود.

در پایان این اطلاعیه نیز هشدار داده شده است: بر اساس وظایف قانونی، سازمان آب منطقه ای مکلف به برخورد قانونی با صاحبان چاه های دارای اضافه برداشت و غیرمجاز خواهد بود.