اتحادیه آفریقا ترور رئیس جمهوری گینه بیسائو را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امروز و ساعاتی پیش اعلام شد که رئیس جمهوری گینه بیسائو از سوی نظامیان این کشور ترور و کشته شد.

در پی این رویداد که تا لحظاتی تائید نشده بود گمانه زنی های متعددی درباره آن صورت گرفت، اما در نهایت مقام های نظامی این کشور کشته شدن "جوآئو برناردو ویرا" 69 ساله را تائید کرد.

"ژان پینگ" رئیس اتحادیه آفریقا ترور رئیس جمهوری گینه بیسائو را اقدامی جنائی توصیف کرد و گفت که وی از شنیدن این خبر عمیقاً شوکه شده است.

وی گفت که این اقدام تروریستی در حالی صورت می گیرد که تلاش ها برای صلح پس از انتخابات نوامبر در جریان بوده لذا این امر رویدادی مهم تلقی می شود.

این اتفاق یک روز پس از آن صورت گرفت که "تاگمه ناوایی" رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور نیز براثر انفجار بمبی کشته شد.

سخنگوی ارتش گینه در عین حال اعلام کرد که رئیس جمهوری در تیراندازی سربازان ارتش به سمت خانه اش کشته شده است.

این سخنگو گفت که رئیس جمهور صبح امروز در حالی که سعی داشت از خانه اش که توسط گروهی از سربازان ارتش به آن حمله شده بود، فرار کند که هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.



ارتش اعلام کرد که نظامیان رئیس جمهوری را مسئول قتل تاگمه می دانستند لذا طرفداران تاگمه ناوایی به خانه رئیس جمهور حمله کردند.

تحلیلگران و آگاهان به مسائل این کشور رقابت بین دو مقام و همچنین اختلاف بین رئیس جمهوری و رئیس ستاد مشترک ارتش را عامل بروز این حادثه می دانند.