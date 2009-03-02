راه اندازی 19 جایگاه تک منظوره CNG تا پایان برنامه چهارم توسعه

محمد زند بگله در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد تاکنون 11 جایگاه احداث شده و همچنین نسبت به احداث 14 جایگاه دو منظور سوخت CNG که از وظایف شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است نیز اقدام شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 27 شهر استان از نعمت گاز بهره ‌مند شده ‌اند اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده 80 هزار خانوار باید تحت پوشش گازرسانی قرار می ‌گرفتند که تاکنون 92 هزار خانوار از خدمات گازرسانی بهره ‌مند شده ‌اند.

وی در خصوص عملیات گازرسانی به روستاهای استان مرکزی گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه، روستای برخوردار از نعمت گاز طبیعی باید به 200 روستا افزایش یابد که در این زمینه با اقدامات صورت گرفته جلوتر از برنامه هستیم و در مجموع به 295 روستا رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به اینکه از هزار و 273 روستای استان 566 روستا جمعیتی کمتر از50 خانوار دارند تصریح کرد: عملیات گاز رسانی به روستاهای بالای 100 خانوار از اولویتهای شرکت گاز است که با اجرای آن بیش از 54 درصد از جمعیت روستایی استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی استفاده می ‌کنند.

وی گفت: از ابتدای برنامه چهارم توسعه 55 میلیارد تومان اعتبار، برای اجرای طرح‌های گازرسانی در سطح استان هزینه شده است.