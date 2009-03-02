شهرداری 2200 میلیارد تومان برای رفع مشکل ترافیک تهران اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد‌هادی ایازی صبح امروز در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره ترافیک و رسانه با بیان این مطلب اظهارداشت: بودجه سال آینده شهرداری تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک هزار و 240 میلیارد تومان و در حوزه فنی عمران برای توسعه معابر بالغ بر 960 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه کلانشهر تهران بالغ بر 700 کیلومتر مربع مساحت دارد گفت: نزدیک به 5/3 میلیون خودرو و یک میلیون و 700 هزار موتور‌سیکلت در تهران در حال رفت و ‌آمد هستند و روزانه بالغ بر 15 میلیون سفر درون شهری در تهران صورت می‌گیرد.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه همچنین بالغ بر 12 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل روزانه در تهران مصرف می‌شود گفت: مدیریت ترافیک کار بسیار سختی است و برای حل معضل ترافیک علاوه بر توسعه حمل ونقل عمومی باید فرهنگ سازی در این حوزه صورت گیرد.

ایازی با اشاره به اینکه 90 کیلومتر مترو در تهران احداث شده است گفت: تا فروردین سال آینده به مرز 110 کیلومتر خواهیم رسید و همچنین توسعه خطوط اتوبوسرانی نیزبه طور جد در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد.

وی تاکید کرد: توجه به زیرساختها می‌تواند بخش عمده ‌ای از مشکلات ترافیک را برطرف کند که در این میان فرهنگ ‌سازی یکی از مسایل مهم در کاهش ترافیک است و کلیدی ‌ترین و حساس‌ ترین نقش در حل مشکل ترافیک را رسانه ‌ها دارند.

مشاور عالی شهردار تهران با اشاره به اینکه تنها از جشنواره سال گذشته تا امروز 800 هزار خودرو به تهران اضافه شده است گفت: امیدواریم سال آینده تعداد خودروهای شخصی کاهش و ناوگان حمل و نقل عمومی توسعه یافته باشد.

وی با بیان اینکه یک سفر با اتوبوس حدود به 220 تومان هزینه بر می‌ دارد تصریح کرد: ما از شهروندان فقط 20 تومان دریافت می کنیم و مجبوریم آنچه را به عنوان عوارض از شهروندان می گیریم به جای آنکه صرف توسعه شهر و زیرساختهای آن مانند حمل و نقل عمومی کنیم، سوبسید بدهیم.

به گفته ایازی هر سفر با مترو نیز 375 تومان هزینه دارد در حالی که مردم به طور میانگین تنها 75 تومان از این رقم را پرداخت می کنند.

مشاور عالی شهردار تهران به اجلاس کلانشهرها اشاره کرد و گفت: در یکی از کمیته ‌ها موضوع ترافیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همه حاضرین در کمیته های کارشناسی اعلام کردند که موضوع ترافیک یکی از پیچیده‌ ترین مسایل است و حتی در شهرهایی مانند توکیو که شبکه حمل و نقل عمومی منسجم و گسترده است نیز در برخی مواقع ترافیک سنگین وجود دارد به همین دلیل ما باید در کنار کارهای زیربنایی و اساسی مانند توسعه حمل و نقل عمومی توجه ویژه ای به فرهنگ سازی داشته باشیم که این مهم تنها از عهده رسانه ها برمی آید.