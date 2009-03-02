اطلاع رسانی تربیت بدنی استان کرمانشاه ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر دوشنبه در شورای عالی ورزش همگانی استان اظهار داشت: همایش پیاده روی خانوادگی از برنامه‌های با اهمیتی است که می‌تواند به عنوان یک حرکت بزرگ برای مردم و مسئولان باشد که صمیمیت، همدلی و نشاط عمومی را تقویت کند.

وی ادامه داد: اداره تربیت‌بدنی باید تلاش کند هر ماه همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی را برگزار کند و من هر بار که در این همایش حضور می‌یابم از حضور پرشور مردم، علاقه و اشتیاق آنان به ورزش لذت بردم.

استاندار کرمانشاه همایش پیاده‌روی را زمینه مناسب ارتباط خوب مسئولان با مردم خواند و گفت: مسئولان استان با شرکت در همایش‌های پیاده‌روی و حضور در بین آحاد مردم‌، مشکلات آنان را رو در رو شنیده و از راهکارهای آنان نیز بهره ببرند.

غفوری تصریح کرد: دستگاه‌هایی که متولی ترویج فرهنگ عمومی هستند، می‌توانند از این فرصت حضور مردم بهره گرفته و تبلیغات و فعالیت‌های خود را با توجه به حضور چشمگیر مردم انجام دهند و حتی اسپانسرها هم می‌توانند تبلیغات تولیدات و اجناس خود را در این روز با مدیریت مشخص عرضه کنند.

مدیرکل اداره تربیت‌بدنی استان کرمانشاه نیز در این جلسه تصریح کرد: با همکاری استاندار و مدیران استان خوشبختانه در بحث برگزاری همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی جایگاه بالایی در کشور داریم.

مهدی گردانی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش خانوادگی 300 هزار نفری در 23 اسفندماه خبر داد.