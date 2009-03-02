توزیع بیش از 210 هزار صندوق صدقات کمیته امداد امام (ره) در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان ،مهدی فضلی ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در آستانه 14 اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد با اشاره به تحت پوشش بودن 42 خانواده شامل 100 هزار نفر در استان همدان، اظهارداشت: درآمدی افزون بر هفت میلیارد تومان در سال جاری از محل صندوق صدقات پیش بینی شده است.

وی از افزایش 20درصدی مشارکت مردمی نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: استان همدان در زمینه تحقق برنامه های صدقات کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح کشوررتبه اول را به دست آورده است.

وی بازگرداندن سلامتی، باور استعدادها و تعمیق باورهای دینی و فرهنگی خانواده ها را رویکرد این نهاد در حوزه حمایتی عنوان کرد و گفت: در سال جاری بیش از 280 میلیارد ریال به خانواده های تحت پوشش کمک شده است که 200 میلیارد ریال آن در قالب مستمری بوده است.

وی با اشاره به تامین 3746 فقره جهیزیه برای نوعروسان تحت پوشش و نیازمند کمیته امداد در سال جاری خاطر نشان کرد: در سال جاری 15 میلیارد ریال برای تامین جهیزیه هزینه شده است که قسمت عمده ای از این مبلغ کمک های مردمی بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان از افزایش 25درصدی پرداخت مستمری خبر داد و گفت: در حال حاضر 18 هزار دانشجو و دانش آموز تحت پوشش این نهاد هستند که در 2 سال اخیر بیش از 500 نفر فارغ التحصیل و مشغول به کار شده اند.

وی یادآور شد: برای رهایی خانواده ها از فقر و ارتقای توان مالی آنها برای حضور جدی در فعالیت های اقتصادی، راهبرد توانمندی اقتصادی در برنامه قرار گرفته است.

فضلی در بیان اینکه بخش فرهنگی و اشتغال و خودکفایی اولویت این نهاد است، خاطر نشان کرد: تا کنون برای 27 هزار و 304 خانواده تحت پوشش در استان همدان فرصت شغلی ایجاد شده است که در این راستا 1200 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

فضلی ادامه داد: در بخش مسکن نیز2556 مورد فعالیت انجام شده است و با احداث 500 مسکن ویژه ی مددجویان با صرف هزینه ای افزون بر 35 میلیارد و 134 میلیون ریال قدم برداشته ایم.

فضلی از تحت پوشش بودن 10 هزار و 300 یتیم در استان همدان سخن گفت و با بیان اینکه 9108 نفر از این افراد تحت پوشش طرح اکرام ایتام هستند ،خاطر نشان کرد : به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) 171 هزار برگ بن کالا به ازای هر نفر 36 هزار تومان بین مددجویان توزیع خواهد شد که بیش از 61 میلیارد ریال در قالب این بن ها به خانواده ها پرداخت می شود .

مدیر کل کیمته امداد خمینی (ره) استان همدان یادآور شد: همزمان با هفته احسان و نیکوکاری 250 برنامه در سطح استان برگزار می شود .

فضلی خاطر نشان کرد: 900 پایگاه در این هفته برای جمع آوری کمک های مردمی در استان همدان دایر خواهد شد.