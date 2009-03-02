مصوبه ویژه دولت برای توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حیدری امروز در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون زیر بنایی دولت پس از ساعتها بحث سرانجام مقرر کرد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ردیف بودجه ای خاصی برای اصلاح و توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی اختصاص دهد.

وی با اعلام اینکه قرار است مصوبه کمیسیون زیر بنایی دولت به زودی برای اجرا ابلاغ شود، عمده ترین مشکل در شهرکهای صنعتی را رساندن آب، برق و گاز به این شهرکها عنوان کرد و گفت: براساس آمارهای موجود، هم اکنون از حدود 44 هزار لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی 10 هزار لیتر، از 14 هزار مگاوات برق مورد نیاز 3 هزار و 300 مگاوات تامین شده و از 579 شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده حدود 147 شرکت دارای گاز هستند.

حیدری گفت: عملکرد شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک نشان می‌دهد که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب، جهش قابل ‌ملاحظه‌ای در حوزه ایجاد و توسعه صنایع کوچک صورت گرفته که نه تنها نیازهای اصلی توسعه اقتصادی، صنعتی کشور را تامین کرده و زمینه‌ساز خودکفایی در بسیاری زمینه‌ها شده بلکه ایران را در منطقه به جایگاه ویژه‌ای ارتقا داده است.

حیدری با بیان اینکه حدود 788 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد:از مجموع شهرکهای صنعتی موجود در کشور حدود 333شهرک و ناحیه صنعتی در 41 ماهه دولت نهم به بهره برداری رسیده که نسبت به مدت مشابه دولت هشتم 158 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در 41 ماهه گذشته 17 هزار و 478 فقره قرارداد واگذاری زمین با متراژ 6 هزار و 770 هکتار با متقاضیان منعقد گردیده که نسبت به مدت مشابه قبل به ترتیب 33 درصد و 8 درصد رشد داشته اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: از 579 شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده بیش از 371 شهرک دارای آب، 368 شهرک دارای برق، 143 شهرک دارای گاز هستند.

حیدری بر ارتقای و توسعه صنایع کوچک و نقش این صنایع در توسعه صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: صنایع کوچک به منظور حفظ و افزایش اشتغال در بخش صنعت و حمایت از سرمایه های کوچک و در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و همچنین سیاست‌گذاری و تنظیم حمایت‌های لازم از صنایع کوچک کشور تشکیل گردیده است .

وی با بیان اینکه یکی از افتخارات سازمان در دولت نهم برگزاری دوره های آموزشی برای صنایع کوچک است، خاطر نشان کرد: سازمان در دولت نهم برای حمایت از صنایع کوچک حدود 2هزار و 289 دوره آموزشی تخصصی برای 50 هزار و 591 نفر برگزار کرده است.

حیدری گفت: در راستای توسعه خوشه های صنعتی کشور تعداد 27 خوشه صنعتی در مرحله مطالعه شناختی و 15 خوشه صنعتی در مرحله پیاده سازی قرار داشته و یک خوشه صنعتی نیز به بهره برداری رسیده و این در حالی است که با برگزاری دوره های آموزشی تربیت عامل توسعه خوشه صنعتی، تعداد 288 نفر گواهینامه CDA و 14 نفر گواهینامه TOT دریافت کردند.

حیدری مهمترین برنامه و سیاستهای سازمان در خصوص شهرکها و نواحی صنعتی در سال آینده را پیگیری تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی درحداقل 30 شهرک صنعتی، تسریع در تکمیل شهرکها و نواحی صنعتی قابل واگذاری، ایجاد و توسعه 7 شهرک فناوری صنعتی، تکمیل 25 مرکز خدمات فناوری در قالب اعتبارات تخصیصی، تکمیل و راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب و ترویج و تسریع ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی اعلام کرد.

وی همچنین برنامه های آتی سازمان برای توسعه صنایع کوچک را بیان کرد و گفت:توسعه خوشه های صنعتی با توجه به پتانسیل های منطقه ای و موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، توسعه شبکه های کسب و کار و پیمانکار فرعی، نظارت بر بهره برداری مراکز خدمات فناوری و کسب و کار و مجتمع های آی تی، حمایتهای مالی از واحدهای کوچک، انجام مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرحهای صنعتی، انجام خدمات نرم افزاری و پشتیبانی از صنایع کوچک و غیره را از جمله برنامه های سازمان برای توسعه صنایع کوچک در سال آینده است.

وی افزود: در راستای حفظ محیط زیست تعداد 67 واحد تصفیه فاضلاب در شهرکهای صنعتی به بهره برداری رسیده است.