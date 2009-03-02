بودجه های عمرانی باید به سمت زیرساختهای تولید هدایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا سجادیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: 26 هزارمیلیارد تومان بودجه های عمرانی سال 88، باید به سمت زیرساختهای تولید صنایع و معادن هدایت شوند.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس با بیان اینکه برای تقویت بخش خصوصی آماده سازی زیربناها در اولویت قرار دارد تصریح کرد: بررسی لایحه بودجه 88 درکمیسیون صنایع ومعادن منجربه ارائه پیشنهاداتی جهت حمایت ازبخش خصوصی ورفع نواقص موجود در آن شد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدواریم تصویب بودجه 88 با حمایت بخش خصوصی به نحو احسن اجرا یی شود .



سجادیان با اشاره به اینکه دولت باید درامراکتشاف معادن بیشتر سرمایه گذاری کند گفت: افزایش سرمایه گذاری رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و اشتغالزایی را در پی دارد.

وی خاطر نشان کرد: فراهم آوردن امکاناتی نظیرجاده، برق، آب و سایر موارد منجربه رونق سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث کارخانجات وابسته به معدن و فرآوری معادن خواهد شد.



