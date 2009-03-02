نشست دوره ای شورای حکام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، موضوع ابتدایی که در نشست امروز مورد بررسی قرار می گیرد گزارش اخیر البراداعی درباره فعالیت هسته ای ایران و بازرسیهای انجام شده توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوریه است.

بر اساس این گزارش، در اواخر هفته جاری نیز 35 نماینده شورای حکام مدیرکل جدید این نهاد را انتخاب خواهند کرد.

مدیرکلی محمد البرادعی در آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ 30 نوامبر 2009 (آبان 88) رسما به پایان می رسد و شورای حکام آژانس باید تا ماه آینده میلادی پنجمین مدیر کل این نهاد بین المللی را تعیین کند.

برای تصدی این پست دو نامزد وجود دارند و باید برای کسب این مقام با هم رقابت کنند. "یوکیا آمانو" نماینده ژاپن در آژانس یکی از این نامزدها و "عبدالصمد مینتی" نماینده آفریقای جنوبی نامزد دیگر تصدی این پست هستند.

شیوه انتخاب مدیر کل جدید آژانس به این شکل است که نامزد این پست باید رای مثبت دو سوم از اعضای 35 نفره شورای حکام را به دست آورد و اگر هیچ یک از این دو نامزد نتوانند این میزان رای را کسب کنند، باید مرحله ثبت نام نامزدهای جدید برای تصدی این پست مجددا برگزار شود.

شورای حکام در هر سال پنج نشست برگزار می کند که اولین مورد در ماه مارس، نشست دوم در ماه ژوئن، نشستهای سوم و چهارم در ماه سپتامبر و نشست پنجم در ماه دسامبر و به احتمال بسیار زیاد مدیرکل آتی آژانس در نشست ماه مارس تعیین می شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 شکل گرفت و تا کنون چهارمدیر کل داشته است. دوره های مدیر کلی این نهاد چهار ساله است. محمد البرادعی برای نخستین بار در سال 1997 به این سمت انتخاب شد و در سالهای 2001 و 2005 توانست مجددا به این سمت برسد.