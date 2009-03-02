نخستین همایش منطقه ای بیولوژی و بیتکنولوژی در سنندج آغاز شد

ه گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز با حضور جمعی از محققین و پروژهشگران کشوری، همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج آغاز گردید.

مدیر برگزاری این همایش به خبرنگار مهر در سنندج گفت: این همایش به مدت سه روز و با هدف تبادل اطلاعات بین محققان کشوری در زمینه های بیولوژی و بیوتکنولوژی و همچنین کسب اطلاع از جدیدترین یافته های جهانی این حوزه برای استفاده در برنامه ها و پژوهش های کشوری برگزار می شود.

عادل فاطمی افزود: فراخوان این همایش از تیرماه در سراسر کشور توزیع شده و خوشبختانه با استقبال بسیار خوب محققان و پژوهشگران مواجه و بیش از 78 مقاله جهت حضور در این همایش به دبیرخانه ارسال شدند.

وی گفت: پس از داوری آثار رسیده که توسط 20 نفر از اساتید کشوری و بین المللی اجرا شد، تعداد 51 مقاله شرایط حضور در همایش را کسب کرده و در طول این دو روز در قالب پنلهای مختلف ارائه می شوند.

مدیر برگزاری همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی در ادامه خاطرنشان کرد: در این همایش سه روز چهار پنل آموزشی با موضوعات مختلف برگزار و روز آخر نیز کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری برای دانشجویان و افراد حاضر در این همایش برگزار می شود.

فاطمی یادآور شد: علاوه بر حضور محققان برجسته کشوری دکتر دین پرست از انستیتو پاستور ایران و دکتر کاظمی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این همایش و به عنوان سخنران ویژه حضور دارند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تبریز، دانشگاه های آزاد اسلامی مهاباد و ایلام در برگزاری این همایش سه روزه دانشگاه آزاد اسلامی سنندج را یاری کرده اند.