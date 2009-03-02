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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

کریم زارع خبر داد:

توسعه همکاریهای علمی دانشگاه آزاد با دانشگاههای معتبر فرانسه

توسعه همکاریهای علمی دانشگاه آزاد با دانشگاههای معتبر فرانسه

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد گفت: قرارداد‌های مشترکی که دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاههای فرانسه منعقد کرده در زمینه برگزاری فرصتهای مطالعاتی، کنگره‌ های بین‌المللی مشترک و تبادل استاد و دانشجو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم زارع با بیان این مطلب افزود: در راستای سند چشم انداز 1404 و افزایش کیفیت در دانشگاهها نیز راهکارهایی با همکاری اساتید و اشخاص برجسته دانشگاههای فرانسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: برگزاری نشست علمی با برخی از اساتید دانشگاه‌ مولوز و صنایع فرانسه از دیگر مواردی بود که در این سفر صورت گرفت که به تبادل نظر در رابطه با مسائل علمی جهان و خاورمیانه و زمینه ‌های همکاری‌ ایران و فرانسه انجامید.

وی افزود: نتایج به دست آمده از این نشست در جهت تحقق نقشه جامع علمی کشور بسیار موثر خواهد بود.

کد مطلب 842010

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