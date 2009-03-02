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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۰

رئیس سازمان حج و زیارت کشور:

کارگزاران نقش موثری در گسترش خدمات زیارتی برعهده خواهند داشت

کارگزاران نقش موثری در گسترش خدمات زیارتی برعهده خواهند داشت

کرمان - خبرگزاری مهر: مصطفی خاکسار قهرودی با اشاره به لزوم استفاده بیشتر از بخش خصوصی گفت: سیاست اصلی سازمان حج و زیارت در خصوص گسترش خدمات زیارتی به مردم در راستای استفاده بیشتر از ظرفیت های کارگزاران است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خاکسار قهرودی ظهر امروز در جمع مسئولان حج و زیارت منطقه جنوبشرق کشور در کرمان اظهار داشت: سیاست سازمان حج و زیارت با وجود همه کمبودهای موجود استفاده از کارگزاران در جهت گسترش فعالیت های می باشد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از بخش خصوصی عنوان کرد: هر اقدامی که در راستای گسترش فعالیتها انجام می شود باید از این دیدگاه دیده شود و باید حداکثر استفاده از کارگزاران به عنوان یکی از اعضای مهم خانواده حج و زیارت انجام شود.

خاکساری گفت: استفاده از این توانمندی ها با جدیت در سالهای آینده مد نظر قرار گرفته است و در همین راستا نیز در سال جاری وظایف جدیدی برعهده این بخش گذاشته شده است.

وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که متناسب با کیفی سازیهای موجود در زمینه رعایت استانداردهای خدمات نیز گام برداریم.

خاکسار قهرودی عنوان کرد: سفرهای استانی در زمینه شناسایی مشکلات و نقاط ضعف در استانها در حال انجام است و با شناسایی برخی مشکلات موجود گام های موثر و عملی در زمینه رفع این مسائل برخواهیم داشت.

وی با اشاره به وضعیت استانهای جنوب شرق کشور تصریح کرد: با توجه به گستردگی این منطق از کشور و مشکلات خاص و علیرغم مشکلات مختلفی که به دلیل محرومیتها در این مناطق وجود دارد اما عملکرد سازمان حج وزیارت در این مناطق مطلوب است.

خاکسار قهرودی عنوان کرد: این مناطق با وجود کم برخورداری از امکانات مختلف تاثیر بسیار خوبی در سازمان حج و زیارت به خصوص در سال جاری گذاشته اند.

کد مطلب 842014

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