کارگزاران نقش موثری در گسترش خدمات زیارتی برعهده خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خاکسار قهرودی ظهر امروز در جمع مسئولان حج و زیارت منطقه جنوبشرق کشور در کرمان اظهار داشت: سیاست سازمان حج و زیارت با وجود همه کمبودهای موجود استفاده از کارگزاران در جهت گسترش فعالیت های می باشد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از بخش خصوصی عنوان کرد: هر اقدامی که در راستای گسترش فعالیتها انجام می شود باید از این دیدگاه دیده شود و باید حداکثر استفاده از کارگزاران به عنوان یکی از اعضای مهم خانواده حج و زیارت انجام شود.

خاکساری گفت: استفاده از این توانمندی ها با جدیت در سالهای آینده مد نظر قرار گرفته است و در همین راستا نیز در سال جاری وظایف جدیدی برعهده این بخش گذاشته شده است.

وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که متناسب با کیفی سازیهای موجود در زمینه رعایت استانداردهای خدمات نیز گام برداریم.

خاکسار قهرودی عنوان کرد: سفرهای استانی در زمینه شناسایی مشکلات و نقاط ضعف در استانها در حال انجام است و با شناسایی برخی مشکلات موجود گام های موثر و عملی در زمینه رفع این مسائل برخواهیم داشت.

وی با اشاره به وضعیت استانهای جنوب شرق کشور تصریح کرد: با توجه به گستردگی این منطق از کشور و مشکلات خاص و علیرغم مشکلات مختلفی که به دلیل محرومیتها در این مناطق وجود دارد اما عملکرد سازمان حج وزیارت در این مناطق مطلوب است.

خاکسار قهرودی عنوان کرد: این مناطق با وجود کم برخورداری از امکانات مختلف تاثیر بسیار خوبی در سازمان حج و زیارت به خصوص در سال جاری گذاشته اند.