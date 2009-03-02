اعلام اسامی دوشغله ها توسط فراکسیون ورزش / علی آبادی باید استعفا کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی روز گذشته به دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور رفت تا آخرین راهکارهای ادامه فعالیت مدیران دو شغله در ورزش را مورد بحث و بررسی قرار دهند. اما در پایان این نشست مصطفی پورمحمدی بر موضع قبلی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر منع فعالیت مدیران ورزشی در دو شغل تاکید کرد.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر سازمان بازرسی کل کشور قرار است روز سه شنبه در نامه ای به محمد علی آبادی به وی تاکید کند هر چه سریعتر از یکی از شغله های ریاست کمیته ملی المپیک و یا ریاست سازمان تربیت بدنی استعفا کند.

ظاهرا توضیحات روز گذشته محمد علی آبادی به پورمحمدی نتوانسته است رئیس سازمان بازرسی کل کشور را برای ادامه فعالیت های مدیران دو شغله قانع کند.

ضمن اینکه اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نیز اسامی مدیران دو شغله ورزش کشور را آماده کرده و قرار است بزودی این اسامی را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهد.