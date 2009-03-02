هماکنون مجال آن نیست که چنین دیدگاههایی به صورت ریز مورد بحث قرار گیرند. به جای آن ما باید صرفاً به دو نکتۀ ساده توجه معطوف داریم. نکتۀاول اینکه طبیعی است دربارۀ شباهتهای اشیایی که بر حسب آنها اشیا به طبقۀ اشیای قرمز تعلق میگیرند سرگردان شویم. به مورد پرچم اعلان خطر توپ بیلیارد قرمز رنگ توجه کنید. اینها از لحاظ شکل، اندازه و جرم اختلاف دارند اما رنگهای مشابهی را دارا هستند. این چشمانداز به شباهت ما را به روشهایی که اشیا موجودند بر میگرداند: اشیا بدان جهت به طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند که از یک جنبه مشترک هستند . در اینجا البته فهم بیان "جنبهها" بدون اشاره به کیفیات اشیا و روش موجود بودن آنها دشوار است. بنابراین اگر این محور از طبقههای معرفیکنندۀ اشیا نشان میدهد که ما کیفیات را به عنوان شیوههای موجود بودن تقسیم میکنیم این خطمشی به نظر به اشیای زیادی که آن خطمشی نادیده گرفت است نظر میکند.
استدلال دوم برای شک کردن به اینکه کیفیات فراتر از طبقات صرف اشیا هستند در واقع این است که دشوار است دریابیم اگر کیفیات مشترک موجود نیستند چه چیزی میتواند مبنای عضویت طبقه باشد. به صورت ساده میتوان گفت که : اشیا به این طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند چون آنها قرمزند؛ آنها چون به این طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند قرمز نیستند.
ما تصور نمیکنیم که یک مخالف سرسخت این کیفیات با این مشاهدات بیش از این تغییرموضع دهد. ما در گسترهای از فلسفه قرار داریم که توقع استدلالهای معیوب، معقول نیست. بیشترین امری که میتوانیم امید داشته باشیم تبیین مضامینی است که با ارزیابی کلی ما از کیفیت وضع موجود اشیا سازگار باشد. در این بستر، ما بهجد تلاش میکنیم که از یک نکتۀ ساده خود را مطلع کنیم. به جملات ذیل توجه کنید:
1) این توپ گرد است.
2) این توپ قرمز است.
اجازه بدهید فرض کنیم که این جملات در مورد یک توپ بیلیارد مشخص صادق هستند. از صورت قضیه اینگونه به نظر میرسد که چیزی دربارۀ توپ وجود دارد که بر حسب آن درست است که بگوییم آن توپ گرد است و چیز دیگری در باب آن توپ وجود دارد که بر حسب آن درست است بگوییم آن توپ قرمز است. با گفتن اینکه "چیزی در باب این توپ وجود دارد" ما در حال صحبت کردن از شیوهای هستیم که با توجه به آن این توپ موجود است یا ما به نظر در حال صحبت کردن از شیوهای هستیم که با توجه به آن این توپ موجود است. این امر در واقع در باب چیزی است که من کیفیت نامیدهام.
ما این تصور از کیفیت را - یعنی شیوۀ خاصی که با توجه بدان شیئی موجود است- از تصورات کیفیات به عنوان کلیات جدا کردهایم. پارهای از فیلسوفان اصطلاح "استعاره" را به عنوان لقبی برای نامیدن شیوههای مشخصی به کار بردهاند.
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