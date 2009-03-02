یک شی­ء قرمز شیئی که کیفیت قرمزی را داراست به حساب نمی­آید بلکه صرفا شیئی قلمداد می­شود که به یک طبقه خاص تعلق دارد: طبق اشیای قرمز رنگ. اشیایی که به این طبقه تعلق دارند شاید بدان جهت باشد که مشابه یکدیگرند اما این شباهت یک مؤلفۀ غیر قابل فروکاستن اشیا به حساب نمی­آید.

هم­اکنون مجال آن نیست که چنین دیدگاه­هایی به صورت ریز مورد بحث قرار گیرند. به جای آن ما باید صرفاً به دو نکتۀ ساده توجه معطوف داریم. نکتۀاول این­که طبیعی است دربارۀ شباهت­های اشیایی که بر حسب آن­ها اشیا به طبقۀ اشیای قرمز تعلق می­گیرند سرگردان شویم. به مورد پرچم اعلان خطر توپ بیلیارد قرمز رنگ توجه کنید. این­ها از لحاظ شکل، اندازه و جرم اختلاف دارند اما رنگ­های مشابهی را دارا هستند. این چشم­انداز به شباهت ما را به روش­هایی که اشیا موجودند بر می­گرداند: اشیا بدان جهت به طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند که از یک جنبه مشترک هستند . در این­جا البته فهم بیان "جنبه­ها" بدون اشاره به کیفیات اشیا و روش موجود بودن آن­ها دشوار است. بنابراین اگر این محور از طبقه­های معرفی­کنندۀ اشیا نشان می­دهد که ما کیفیات را به عنوان شیوه­های موجود بودن تقسیم می­کنیم این خط­مشی به نظر به اشیای زیادی که آن خط­مشی نادیده گرفت است نظر می­کند.

استدلال دوم برای شک کردن به این­که کیفیات فراتر از طبقات صرف اشیا هستند در واقع این است که دشوار است دریابیم اگر کیفیات مشترک موجود نیستند چه چیزی می­تواند مبنای عضویت طبقه باشد. به صورت ساده می­توان گفت که : اشیا به این طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند چون آن­ها قرمزند؛ آن­ها چون به این طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند قرمز نیستند.

ما تصور نمی­کنیم که یک مخالف سرسخت این کیفیات با این مشاهدات بیش از این تغییرموضع دهد. ما در گستره­ای از فلسفه قرار داریم که توقع استدلال­های معیوب، معقول نیست. بیش­ترین امری که می­توانیم امید داشته باشیم تبیین مضامینی است که با ارزیابی کلی ما از کیفیت وضع موجود اشیا سازگار باشد. در این بستر، ما به­جد تلاش می­کنیم که از یک نکتۀ ساده خود را مطلع کنیم. به جملات ذیل توجه کنید:

1) این توپ گرد است.

2) این توپ قرمز است.

اجازه بدهید فرض کنیم که این جملات در مورد یک توپ بیلیارد مشخص صادق هستند. از صورت قضیه این­گونه به نظر می­رسد که چیزی دربارۀ توپ وجود دارد که بر حسب آن درست است که بگوییم آن توپ گرد است و چیز دیگری در باب آن توپ وجود دارد که بر حسب آن درست است بگوییم آن توپ قرمز است. با گفتن این­که "چیزی در باب این توپ وجود دارد" ما در حال صحبت کردن از شیوه­ای هستیم که با توجه به آن این توپ موجود است یا ما به نظر در حال صحبت کردن از شیوه­ای هستیم که با توجه به آن این توپ موجود است. این امر در واقع در باب چیزی است که من کیفیت نامیده­ام.

ما این تصور از کیفیت را - یعنی شیوۀ خاصی که با توجه بدان شیئی موجود است- از تصورات کیفیات به عنوان کلیات جدا کرده­ایم. پاره­ای از فیلسوفان اصطلاح "استعاره" را به عنوان لقبی برای نامیدن شیوه­های مشخصی به کار برده­اند.