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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

مابعدالطبیعه ذهن (3)

کیفیات به‌عنوان روشهای تشخص

کیفیات به‌عنوان روشهای تشخص

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: قبل از انداختن نگاه ریزتر به سرشت کیفیات ممکن است ارزش داشته باشد که بپرسیم چرا ما دقیقاً باید تصور کنیم که جهان از چنین ماهیاتی تشکیل شده است. فیلسوفان زیادی منکر این نکته شده­اند که کیفیات موجودند. آن­ها اذعان می کنند که سخن گفتن از کیفیات باید با سخن گفتن از طبقات اشیا جایگزین شود.

 یک شی­ء قرمز شیئی که کیفیت قرمزی را داراست به حساب نمی­آید بلکه صرفا شیئی قلمداد می­شود که به یک طبقه خاص تعلق دارد: طبق اشیای قرمز رنگ. اشیایی که به این طبقه تعلق دارند شاید بدان جهت باشد که مشابه یکدیگرند اما این شباهت یک مؤلفۀ غیر قابل فروکاستن اشیا به حساب نمی­آید.

هم­اکنون مجال آن نیست که چنین دیدگاه­هایی به صورت ریز مورد بحث قرار گیرند. به جای آن ما باید صرفاً به دو نکتۀ ساده توجه معطوف داریم. نکتۀاول این­که طبیعی است دربارۀ شباهت­های اشیایی که بر حسب آن­ها اشیا به طبقۀ اشیای قرمز تعلق می­گیرند سرگردان شویم. به مورد پرچم اعلان خطر توپ بیلیارد قرمز رنگ توجه کنید. این­ها از لحاظ شکل، اندازه و جرم اختلاف دارند اما رنگ­های مشابهی را دارا هستند. این چشم­انداز به شباهت ما را به روش­هایی که اشیا موجودند بر می­گرداند: اشیا بدان جهت به طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند که از یک جنبه مشترک هستند . در این­جا البته فهم بیان "جنبه­ها" بدون اشاره به کیفیات اشیا و روش موجود بودن آن­ها دشوار است. بنابراین اگر این محور از طبقه­های معرفی­کنندۀ اشیا نشان می­دهد که ما کیفیات را به عنوان شیوه­های موجود بودن تقسیم می­کنیم این خط­مشی به نظر به اشیای زیادی که آن خط­مشی نادیده گرفت است نظر می­کند.

استدلال دوم برای شک کردن به این­که کیفیات فراتر از طبقات صرف اشیا هستند در واقع این است که دشوار است دریابیم اگر کیفیات مشترک موجود نیستند چه چیزی می­تواند مبنای عضویت طبقه باشد. به صورت ساده می­توان گفت که : اشیا به این طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند چون آن­ها قرمزند؛ آن­ها چون به این طبقۀ اشیای قرمز تعلق دارند قرمز نیستند.

ما تصور نمی­کنیم که یک مخالف سرسخت این کیفیات با این مشاهدات بیش از این تغییرموضع دهد. ما در گستره­ای از فلسفه قرار داریم که توقع استدلال­های معیوب، معقول نیست. بیش­ترین امری که می­توانیم امید داشته باشیم تبیین مضامینی است که با ارزیابی کلی ما از کیفیت وضع موجود اشیا سازگار باشد. در این بستر، ما به­جد تلاش می­کنیم که از یک نکتۀ ساده خود را مطلع کنیم. به جملات ذیل توجه کنید:

1) این توپ گرد است.

2) این توپ قرمز است.

اجازه بدهید فرض کنیم که این جملات در مورد یک توپ بیلیارد مشخص صادق هستند. از صورت قضیه این­گونه به نظر می­رسد که چیزی دربارۀ توپ وجود دارد که بر حسب آن درست است که بگوییم آن توپ گرد است و چیز دیگری در باب آن توپ وجود دارد که بر حسب آن درست است بگوییم آن توپ قرمز است. با گفتن این­که "چیزی در باب این توپ وجود دارد" ما در حال صحبت کردن از شیوه­ای هستیم که با توجه به آن این توپ موجود است یا ما به نظر در حال صحبت کردن از شیوه­ای هستیم که با توجه به آن این توپ موجود است. این امر در واقع در باب چیزی است که من کیفیت نامیده­ام.

ما این تصور از کیفیت را - یعنی شیوۀ خاصی که با توجه بدان شیئی موجود است- از تصورات کیفیات به عنوان کلیات جدا کرده­ایم. پاره­ای از فیلسوفان اصطلاح "استعاره" را به عنوان لقبی برای نامیدن شیوه­های مشخصی به کار برده­اند. 

کد مطلب 842017

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