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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

دایرةالمعارف بناهای تاریخی دوره اسلامی به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب "بناهای آرامگاهی" با نام "دایرة‌المعارف بناهای تاریخی در دوره اسلامی" تالیف کاظم ملازاده و مریم محمدی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مولفان این کتاب برای دسترسی آسان خوانندگان به بناهای مورد نظرشان از روشی بسیار ساده و کارآمد در تدوین کتاب سود جسته‌اند.

مطابق این روش تمامی بناهای آرامگاهی ـ با توجه به ویژگی‌های معماری، هویت اشخاص مدفون در آنها و عناوینی که به آن معروفند ـ به شش گروه آرامگاهها، امام‌زاده‌ها، برج‌ها، بقعه‌ها، گنبدها و مجموعه‌های آرامگاهی تقسیم شده و ذیل هر گروه زیرمجموعه‌های آن به ترتیب حروف الفبا قرار گرفته است.

اگر خواننده‌ای بخواهد برای مثال گنبد سلطانیه را از مجموعه بناهای اسلامی موجود در ایران جستجو کند، کافی است به گروه گنبدها رفته و ذیل مدخل سین بنای مورد نظرش را پیدا کند.

کد مطلب 842019

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