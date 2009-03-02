دایرةالمعارف بناهای تاریخی دوره اسلامی به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مولفان این کتاب برای دسترسی آسان خوانندگان به بناهای مورد نظرشان از روشی بسیار ساده و کارآمد در تدوین کتاب سود جسته‌اند.

مطابق این روش تمامی بناهای آرامگاهی ـ با توجه به ویژگی‌های معماری، هویت اشخاص مدفون در آنها و عناوینی که به آن معروفند ـ به شش گروه آرامگاهها، امام‌زاده‌ها، برج‌ها، بقعه‌ها، گنبدها و مجموعه‌های آرامگاهی تقسیم شده و ذیل هر گروه زیرمجموعه‌های آن به ترتیب حروف الفبا قرار گرفته است.

اگر خواننده‌ای بخواهد برای مثال گنبد سلطانیه را از مجموعه بناهای اسلامی موجود در ایران جستجو کند، کافی است به گروه گنبدها رفته و ذیل مدخل سین بنای مورد نظرش را پیدا کند.