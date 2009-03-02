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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۲

نخستین جشنواره تجسمی فجر فردا به پایان می‌رسد

نخستین جشنواره تجسمی فجر فردا به پایان می‌رسد

مراسم پایانی نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر فردا 13 اسفند در تالار وحدت از ساعت 15 برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تجسمی فجر فردا با سخنرانی محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وی، محمود شالویی مدیر کل دفتر امور تجسمی و غلامعلی طاهری دبیر کل جشنواره از ساعت 13 در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این مراسم ضمن اهدای جوایز بخش‌های مختلف جشنواره و جوایز مردمی، ازهفت هنرمند برجسته هنرهای تجسمی تجلیل و نشان برجسته هنرهای تجسمی به آنها اهدا خواهد شد.

نخستین جشنواره تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یکماه در مجموعه‌های نمایشگاهی موزه هنرهای معاصر تهران، خانه هنرمندان ایران، فرهنگسرای نیاوران تهران و مجموعه فرهنگی هنری موزه آزادی برگزار شد.

کد مطلب 842022

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