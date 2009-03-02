کشف 551 تن مواد مخدر در کشور/ انسداد کامل مرز زابل تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار حمید رضا حسین آبادی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگان بیرجند با اشاره به اینکه کشفیات 11 ماهه پلیس انتظامی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزایش دشته است افزود: 80 درصد کشفیات مواد مخدر کشور در استانهای شرقی بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین کشفیات مواد مخدر 11 امسال در استان کرمان با 98 تن بوده است، تصریح کرد: خراسان جنوبی با کشف بیش از 34 تن مواد مخدر در رده دهم قرار دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشور از انسداد کامل مرزهای زابل تا پایان اسفند ماه خبر داد و اظهار داشت: با پایان این پروژه شاهد برخورد مقتدرانه تر پلیس در مرزهای کشور خواهیم بود.

سردار حسین آبادی خواستار توجه کمیسیون تلفیق به اختصاص اعتبار قابل ملاحظه برای انسداد مرزهای کشور شد و خاطر نشان کرد: با تخصیص اعتبارات جدید مرزهای جنوب سیستان و بلوچستان را هم مسدود خواهیم کرد و راههای سواری برای ورود قاچاقچیان به کشور بسته می شود.

وی با بیان اینکه در سال آینده در منطقه زابل شدت برخورد با قاچاقچیان بیشتر می شود، افزود: در جنوب سیستان هم یگانهای عملیاتی مستقر خواهند شد.

وی در ادامه از کشف دو میلیون و 200 هزار قرص اکستازی در کشور طی 11 ماهه گذشته خبر داد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 45 درصد رشد داشته است.

سردار حسین آبادی با بیان اینکه طی سالهای اخیر مورد مواد مخدر به کشور بیشتر مواد صنعتی بوده است، گفت: 60 درصد کشفیات پلیس در کشور هروئین بسیار خطر ناک کراک بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشور با اشاره به اینکه همکاری ایران در بحث مبارزه با مواد مخدر با مجامع بین المللی بیشتر شده است، افزود: ما توانسته ایم امسال دو شبکه مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنیم.

وی راه اندازی مرکز تبادل منطقه ای درایران را یکی از دستاوردهای موثر بین المللی پلیس ایران دانست و افزود: مبارزه با مواد مخدر برای حفظ انسانیت و جامعه انسانی است و برای ما قومیت ها و ملیت ها فرقی ندارد و با تمام توان در راستای مبارزه با آن عمل خواهیم کرد.

وی مهمترین رویکرد نیروی انتظامی در راستای مبارزه با موالد مخدر را در سال آینده را در مرحله اول نگاه به مرز و انسداد مرزهای کشور و در مراحل بعدی برخورد با باندها و شبکه های اصلی قاچاق مواد مخدر و برخورد با معتادین و پیشگیری برشمرد و اظهار داشت: در سال جاری نیروی انتظامی در عرصه پیشگیری بیش از یک هزار کارگاه آموزشی را در سطح استانهای کشور برگزار کرد.

به گفته وی همچنین از ابتدای امسال بیش از 600 هزار معتاد در سطح کشور تحت درمان قرار گرفته اند.