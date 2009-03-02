کاشت 30 میلیون نهال در کشور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرود شریفی امروز به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در جمع خبرنگاران گفت: در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری از 15 تا 21 اسفند ماه معادل 30 میلیون اصله نهال در سطح کشورتوسط مردم کاشته می شود، این در حالی است که در سالجاری بالغ بر 70 میلیون نهال در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تولید شده که مابقی نهالها به صورت آزاد توسط سایر دستگاهها کاشته می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشا ره به شاخصهای هشداردهنده آبخیزداری در کشور بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر 91 میلیون هکتار عرصه های مولد هرز آب در کشور وجود دارد، ضمن اینکه میزان فرسایش خاک خارج از حد 125 میلیون هکتار، میزان هرز آب سطحی سریع 100 میلیاردمترمکعب در سال و رسوبدهی حوزه های آبخیز کشور معادل 236 میلیون کتر مکعب در سال است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 255 شهر، 8 هزار و 650 آبادی، 20 هزار رشته قنات و یک میلیون هکتاراراضی زراعی به عنوانت مناطق سیل گیر کشور شناسایی شده اند.

شریفی با اعلام اینکه در سالجاری میزان احیاء جنگلها به نسبت تخریب افزایش داشته افزود: امروزه با کاهش بهره برداری و افزایش سطوح احیاء میزان سطح جنگلها به لحاظ کمی و کیفی و نیز مساحت افزایش یافته است.

وی اظهارداشت: میزان جنگلهای شمال از یک میلیون و 748 هزار هکتار هم اکنون به یک میلیون و 912 هزار هکتار رسیده است، ضمن اینکه با واردات چوب می توان از قاچاق آن جلوگیری نمود.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوراعلام کرد: در کشور معادل 160 هزار هکتار زراعت چوب انجام می شود که افزایش این سطح به 500 هزار هکتار در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص تخریب منابع طبیعی به عنوان اجرای طرحهای توسعه ای در کشور تصریح کرد: در برخی از موارد ارزش اقتصادی جنگلها در محاسبات اقتصادی پروژه ها منظور نمی شود، این در حالی است که نمی توان نیاز جامعه را به مسکن، راه و یا معادن نادیده گرفت اما باید با رعایت ارزشها این نیازها مرتفع شود و اقدامات با طبیعت همخوانی داشته باشند.

شریفی در ارتباط با اعتبارات سازمان در بودجه سال آینده بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده 306 میلیارد تومان حدود 170 میلیارد تومان اعتبارات ملی و 135 میلیارد تومان اعتبارات استانی پیش بینی شده که این میزان نسبت به اعتبارت سال گذشته حدود 20 درصد افزایش دارد، ضمن اینکه در سالجاری 61 درصد اعتبارات تخصیص یافته است.

وی در خصوص طرح جامع افزایش بهره وری کشاورزی خاطرنشان کرد: این طرح از مجلس قبلی به مجلس فعلی منتقل شده و لایحه دولت نبوده و در بخشی از طرح بحث واگذاری قسمتهایی از جنگلها دیده شده اما این نگرانی وجود دارد که افراد به استناد قانونی جنگلها را دستخوش تغییر قرار دهند، که طی هفته های اخیر با جلساتی که با کمیسیون کشاورزی برگزار شد امیدواریم در نهایت تصمیم گیریها در این خصوص به نگرانی ها خاتمه دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: سیاست سازمان بر این است که واگذاری ها بر اساس استعدادهای مناطق صورت گیرد، این در حالی است که هر گونه واگذاری در پارگهای جنکلی و یا جنگها ممنوع است.

وی اعلام کرد: در مدت 30 سال اخیر تاکنون بیش از 2 میلیون و 300 هزار هکتار واگذاری اراضی به منظور توسعه صنعت، مسکن، فضاهای عمومی ، پارکها و بیمارستانها صورت گرفته و در حال حاضر سالانه فقط 40 تا 50 هزار هکتار واگذاری به دلیل محدودیتهای آبی صورت می گیرد.