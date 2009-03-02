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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۹

ذوعلم خبر داد:

برنامه درس ملی سال آینده در مدارس پیاده می شود

برنامه درس ملی سال آینده در مدارس پیاده می شود

مدیر طرح تولید برنامه درس ملی آموزش و پرورش از ارائه پیش نویس برنامه درس ملی در اردیبهشت 88 به شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ذوعلم امروز در نشست خبری با بیان اینکه نخستین نگارش برنامه درس ملی به پایان رسیده است گفت: تا اردیبهشت ماه سال آینده نظر معلمان را درباره این پیش نویس کسب کرده و در صورت نیاز در آن اعمال نظر می کنیم و بعد از آن برای تصویب نهایی به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال می کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه درس ملی سال آینده در مدارس پیاده می شود ادامه داد: این سند نقشه کلان برنامه ریزی درسی کشور برای پاسخگویی به چراهای نظام تعلیم و تربیت است که اهداف مشخصی را نیز دنبال می کند.

مدیر طرح تولید برنامه درس ملی آموزش و پرورش، پرورش انسان متعالی را از جمله اهداف این سند خواند و گفت: ترسیم نقش جامع محتوای نظام تعلیم و تربیت به عنوان بخش مهمی از نظام مهندسی فرهنگی کشور، نوسازی و بازسازی قالبهای درسی و رویکرد تربیتی، ارائه الگوی منسجم، کارآمد و اثر بخش درسی از دیگر اهداف برنامه درس ملی در آموزش و پرورش است.

ذوعلم در پایان افزود: تدوین برنامه درس ملی به عنوان سند مادر و فلسفه کلان آموزش و پرورش  نزدیک به سه سال است که آغاز شده و 7 کمیته تخصصی بخشهای مختلف آن را تهیه و تنظیم کرده اند.

وی در پایان گفت: همایش بررسی و تبادل نظر درباره نگاشت اول سند برنامه درس ملی از فردا به مدت سه روز در مرکز تربیت معلم نسیبه با حضور کارشناسان برگزار می شود.

 

کد مطلب 842027

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