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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۳

به نام بازسازی غزه ؛

آمریکا 900 میلیون دلار در اختیار ابومازن قرار می دهد

آمریکا 900 میلیون دلار در اختیار ابومازن قرار می دهد

وزیر امورخارجه آمریکا امروز در کنفرانس شرم الشیخ از اعطای 900 میلیون دلار به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به نام بازسازی غزه و کمک به این تشکیلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" وزیر امورخارجه آمریکا امروز در آغاز کنفرانس غزه در شرم الشیخ اعلام کرد : نمی توان کمک های آمریکا را به نوارغزه از کمک این کشور به روند صلح جدا کرد.

وی درعین حال افزود: آمریکا برای بازسازی غزه 300 میلیون دلار اختصاص داد و درعین حال 600 میلیون دلار دیگر نیز به تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص می دهد.

کلینتون افزود: محمود عباس به وی اطمینان داد که این مقدار دارایی که از سوی آمریکا برای بازسازی غزه اختصاص داده شده است، هرگز به دست حماس نخواهد رسید.

دراین حال رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در سخنان خود گفت : تلاش ها برای بازسازی غزه درصورت نبود راه حل سیاسی در معرض تهدید خواهد بود.

وی درعین حال از جامعه بین المللی خواست تا از کابینه جدید اسرائیل بخواهند که برای تشکیل دو دولت براساس توافقات به عمل آمده متعهد باشد.

کد مطلب 842030

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