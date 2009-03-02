آمریکا 900 میلیون دلار در اختیار ابومازن قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" وزیر امورخارجه آمریکا امروز در آغاز کنفرانس غزه در شرم الشیخ اعلام کرد : نمی توان کمک های آمریکا را به نوارغزه از کمک این کشور به روند صلح جدا کرد.

وی درعین حال افزود: آمریکا برای بازسازی غزه 300 میلیون دلار اختصاص داد و درعین حال 600 میلیون دلار دیگر نیز به تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص می دهد.

کلینتون افزود: محمود عباس به وی اطمینان داد که این مقدار دارایی که از سوی آمریکا برای بازسازی غزه اختصاص داده شده است، هرگز به دست حماس نخواهد رسید.

دراین حال رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در سخنان خود گفت : تلاش ها برای بازسازی غزه درصورت نبود راه حل سیاسی در معرض تهدید خواهد بود.

وی درعین حال از جامعه بین المللی خواست تا از کابینه جدید اسرائیل بخواهند که برای تشکیل دو دولت براساس توافقات به عمل آمده متعهد باشد.