"آنچه خوبان همه دارند" عبادیان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نخست این کتاب مروری است بر شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن هشتم، که در آن ابعاد شکل گیری شعر کلاسیک فارسی و نیز حرکت تکاملی و بازتاب این ابعاد درغزل‌های قرن هشتم و بویژه در شعر حافظ دنبال شده است.

در بخش دوم این اثر با عنوان "حافظ چه می‌گوید؟"،‌ سنت و ابعاد شعر کلاسیک فارسی که حافظ از آن سخن رانده، نمونه‌وار بازنمایی می‌شود و بخش سوم به کلی‌ترین ویژگیها و طرز دگردیسی اندیشه‌های شعر کلاسیک فارسی پس از حافظ ‌اشاره می‌کند.

عوامل اجتماعی- سیاسی موثر در تکوین سبک شعر حافظ و تحلیل غزلهای حافظ از دیدگاه‌های ادبی، عرفانی و دینی، اخلاقی و اخترشناسی از دیگر مطالب این کتاب است.

چاپ اول"آنچه خوبان همه دارند" با شمارگان 2200 نسخه و با همکاری انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر شده است.