لغو یک مصوبه هیئت دولت درباره اردوی راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای به معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها از ایجاد مشکل درباره تهیه بلیط قطار جهت اعزام داوطلبان اردوی راهیان نور خبر داده و یادآور شده است: "ستاد مرکزی راهیان نور موضوع را پیگیری و در جلسه هیئت دولت مطرح کرده است."

بر اساس اعلام مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، هیئت دولت قید الزامی بودن قطار را حذف کرده است.

همچنین هیئت دولت مقرر کرده که دانشگاهها جهت امنیت بیشتر سفر از قطار جهت اعزام دانشجویان به راهیان نور استفاده کنند.

هادی عظیمی معاون مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در توضیح بیشتر به مهر گفت: به دلیل مشکلی که برخی دانشگاهها در اعزام دانشجویان به راهیان نور با قطار دارند لذا هیئت دولت تصویب کرد که قید الزام برای اعزام با قطار حذف شود البته هیئت دولت توصیه برای استفاده از قطار برای اعزام دانشجویان دارد.

به گفته این مسئول فرهنگی وزارت علوم، هیئت دولت در پی سوانح جاده ای که در سال گذشته برای برخی دانشجویان شرکت کننده در اردوی راهیان نور پیش آمد، الزام کرده بود که "قطار" وسیله جابجایی دانشجویان در این اردوها باشد تا امنیت دانشجویان افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: وقتی در تهیه بلیط برای دانشجویان شرکت کننده در اردوی راهیان نور مشکل ایجاد شد، هیئت دولت نیز در مصوبه ای جدید اعلام کرد که الزام بهره گیری از قطار برای اردوی راهیان نور حذف شود.