تولید مواد مخدر در افغانستان 40 برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طه طاهری در دیدار اوکادا ماساکی سفیر ژاپن در امور هماهنگی برای بازسازی افغانستان و هیئت همراه راههای همکاری مشترک برای بازسازی و ایجاد ثبات در افغانستان را بررسی کردند.

طاهری با اشاره به اینکه تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور نیروهای ناتو 40 برابر شده است گفت: حل مشکل افغانستان از طریق نظامی میسر نیست چرا که پس از حضور ناتو علاوه بر تولید و کشت بیشتر مواد مخدر میزان خشونت نیز افزایش یافته و مواد مخدر نیز ارزانتر شده است.

وی تصریح کرد: پس برای حل مسئله افغانستان کشورهای مختلف باید نوع نگاهشان را به این موضوع عوض کرده و نسبت به مسئله شناخت پیدا کرده و بعد هم وارد فاز اجرای پروژه هایی در آن کشور شوند که اثر بخش باشد.

طاهری گفت: این از هوشمندی کشور ژاپن است که به خوبی درک نموده وضع در افغانستان بحرانی است و باید از طریق همکاری مشترک با کشور قدرتمند ایران برای حل مسئله افغانستان اقدام کند.

وی همچنین افزود: پولهایی که توسط دیگر کشورها در افغانستان هزینه می شود باید برای پروژه های مشخص، قابل اجرا و اثر بخش باشد نه اینکه پولی هزینه شود و در آخر هم با رشد 40 برابری تولید مواد مخدر روبرو باشیم. یکی از راههای همکاری مشترک بین دو کشور می تواند بحث کشت جایگزین در افغانستان و همکاریهایی در خصوص کنترل مرز باشد.

طاهری در ادامه با اشاره به حجم گسترده فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه های مبارزه با مواد مخدر افزود: دفتر UNODC جمهوری اسلامی ایران را در همه ابعاد مبارزه اعم از درمان، مقابله و کاهش تقاضا سرآمد همه کشورهای جهان اعلام کرده است.

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مشکل مواد مخدر یک مشکل جهانی است و همه کشورها باید بدون ادعا و خالصانه با یکدیگر همکاری کنند تا بشود این مشکل را مهار کرد.

اوکادا ماساکی سفیر ژاپن در امور هماهنگی برای بازسازی افغانستان نیز با اشاره به وضع وخیم موجود در افغانستان خواستار همکاری مشترک با جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد ثبات و امنیت و حل مشکلات افغانستان شد.

وی گفت: پیشنهاد می کنیم پروژه هایی را به صورت مشترک در زمینه کنترل مرزهای افغانستان، آموزش پلیس آن کشور و ایجاد اداره مرزبانی افغانستان طراحی و اجرا کنیم.

ماساکی افزود: هر گونه تصمیمگیری و اقدامی در افغانستان بدون همکاری با جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه قدرتمند افغانستان بی ثمر خواهد ماند.

وی حل و فصل مسئله و مشکل مواد مخدر را خیلی سخت ارزیابی کرد و گفت: ما آماده همکاری با کشور شما در زمینه مبارزه با مواد مخدر هستیم.

در پایان این دیدار که در محل ستاد مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد قرار شد کمیته های کارشناسی دو طرف هر چه سریعتر تشکیل و سند همکاریهای دو جانبه را آماده و در مورد طراحی پروژه های اثر بخش در افغانستان اقدام کنند.