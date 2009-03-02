به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد مراسم اختتامیه جشنواره آدلاید امسال امروز صبح به وقت ایران برگزار شد و "کوهستان بی‌درخت" جایزه بین‌المللی ناتوتسی بهترین فیلم را گرفت.

این فیلم اولین بار سپتامبر پیش در جشنواره تورنتو به نمایش درآمد. داستان فیلم در کره روی می‌دهد و دو دختر کوچک است که مادر خود را از دست داده‌اند.

"کوهستان بی‌درخت" پیش از این جوایز هیئت داوران کلیسای جهانی جشنواره برلین، جایزه نتپک (شبکه ارتقاء سینمای آسیا) جشنواره فیلم پوسان و جایزه مهر بهترین فیلم جشنواره دبی را نیز از آن خود کرده است.

امسال در مجموع 143 فیلم از 49 کشور در جشنواره آدلاید به نمایش درآمدند که از میان آنها 23 فیلم اولین بار در دنیا پخش شدند. 13 فیلم در بخش مسابقه برای دریافت جایزه 16 هزار دلاری هیئت داوران رقابت داشتند.

فیلم سینمایی "برف" ساخته آیدا بگیچ که ایران از تهیه‌کنندگان آن است، در بخش "دور از بلوک: سینمای شرق میانه" جشنواره آدلاید پخش شد. "خداحافظ سولو" رامین بحرانی فیلمساز آمریکایی ایرانی‌تبار نیز در بخش سینمای جهان جشنواره آدلاید روی پرده رفت.

چهارمین جشنواره فیلم آدلاید 19 فوریه تا اول مارس (اول تا 11 اسفند) در استرالیا برگزار شد.