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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

فردا در تهران برگزار می‌شود؛

اجلاس بررسی ابعاد نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی

اجلاس بررسی ابعاد نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی

اجلاس یکروزه فاجعه انسانی در غزه و نقض حقوق بین الملل با حضور حقوقدانان، قضات، وکلا و اساتید دانشگاههای داخلی و خارجی از ساعت 8:30 صبح فردا 13 اسفند در هتل استقلال تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس سه کار گروه با حضور حقوقدانان، وکلا و قضات داخلی و خارجی تحت عناوین "اشغالگری و مشروعیت مقاومت از منظر حقوق بین الملل"، "نقض قواعد حقوق بین المللی و جنایات ارتکابی در غزه" و "الزامات و راهکارهای حقوقی و قضایی بین المللی در تعقیب و مجازات جنایتکاران رژیم صهیونیستی در خصوص غزه" تشکیل و به بحث و بررسی ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خواهند پرداخت.

کد مطلب 842042

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