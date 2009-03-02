به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس سه کار گروه با حضور حقوقدانان، وکلا و قضات داخلی و خارجی تحت عناوین "اشغالگری و مشروعیت مقاومت از منظر حقوق بین الملل"، "نقض قواعد حقوق بین المللی و جنایات ارتکابی در غزه" و "الزامات و راهکارهای حقوقی و قضایی بین المللی در تعقیب و مجازات جنایتکاران رژیم صهیونیستی در خصوص غزه" تشکیل و به بحث و بررسی ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خواهند پرداخت.
فردا در تهران برگزار میشود؛
اجلاس بررسی ابعاد نقض حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی
اجلاس یکروزه فاجعه انسانی در غزه و نقض حقوق بین الملل با حضور حقوقدانان، قضات، وکلا و اساتید دانشگاههای داخلی و خارجی از ساعت 8:30 صبح فردا 13 اسفند در هتل استقلال تهران برگزار میشود.
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