به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری اولین مجموعه تلویزیونی الوند مدتی است شروع شده و رشیدی که در این مجموعه نقش رئیس قطار را بازی می‌کند برای اولین‌بار با الوند همکاری کرده است.

امین تارخ، کورش تهامی، مسعود رایگان، آناهیتا نعمتی، رامتین خداپناهی، پردیس افکاری و سعید پیردوست بازیگرانی هستند که تا امروز مقابل دوربین رفته‌اند.

"خسته‌دلان" در گروه فیلم و سریال شبکه یک تولید می‌شود و داستان آن در قطاری می‌گذرد که حامل مسافرانی از سطوح مختلف جامعه است. محمدهادی کریمی متن مجموعه را بر اساس طرحی از سیدسعید رحمانی نوشته است.

سایر عوامل مجموعه عبارتند از مشاوره پروژه: رضا کاشانی اسدی، مدیر هنری: مجید میرفخرایی، طراح گریم: محمدرضا قومی، طراح لباس: مهنوش عباسی، صدابردار: جهانگیر میر‌شکاری، جلوه‌های ویژه: رضا فخاریه، دستیار کارگردان: لیلا رنگرزان، عکاس: حسن شجاعی، روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر، مدیر تولید: مهدی بدرلو، تهیه‌کننده و مجری طرح: محسن شایانفر.

سیروس الوند فیلم‌های سینمایی "چهره"، "دست‌های آلوده"، "یکبار برای همیشه"، "مزاحم" و "آوار" را کارگردانی کرده است.