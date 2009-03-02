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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۶

باغ موزه فرش کرمان بزودی راه اندازی می شود

باغ موزه فرش کرمان بزودی راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی کرمان با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص راه اندازی موزه فرش کرمان گفت: تفاهم نامه راه اندازی موزه فرش کرمان پس از یک سال بین میراث فرهنگی و شرکت فرش امضاء شد.

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ساخت باغ موزه فرش کرمان که در سفر سال گذشته هیئت دولت به استان کرمان به تصویب رسیده بود سرانجام در نهاد ریاست جمهوری به تصویب نهایی رسید و تفاهم نامه ای در این خصوص بین سازمان میراث فرهنگی و شرکت فرش امضاء شد.

وی تصریح کرد: با توافقات انجام شده مکان این باغ موزه توسط سازمان میراث فرهنگی تامین خواهد شد.

وی گفت: این باغ موزه حاوی فرش های نفیس و دستباف کرمانی و دارای طرح های شناسنامه دار و اصیل استان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی این موزه سبب احیاء هر چه بیشتر و توجه مردم و هنرمندان فرش باف کشور به جایگاه ویژه فرش دستباف کرمان و حفظ این آثار و انتقال آنها به نسل های بعد خواهد بود.

کد مطلب 842046

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