باغ موزه فرش کرمان بزودی راه اندازی می شود

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ساخت باغ موزه فرش کرمان که در سفر سال گذشته هیئت دولت به استان کرمان به تصویب رسیده بود سرانجام در نهاد ریاست جمهوری به تصویب نهایی رسید و تفاهم نامه ای در این خصوص بین سازمان میراث فرهنگی و شرکت فرش امضاء شد.

وی تصریح کرد: با توافقات انجام شده مکان این باغ موزه توسط سازمان میراث فرهنگی تامین خواهد شد.

وی گفت: این باغ موزه حاوی فرش های نفیس و دستباف کرمانی و دارای طرح های شناسنامه دار و اصیل استان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی این موزه سبب احیاء هر چه بیشتر و توجه مردم و هنرمندان فرش باف کشور به جایگاه ویژه فرش دستباف کرمان و حفظ این آثار و انتقال آنها به نسل های بعد خواهد بود.

