  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

شش نمایش و 9 سرود در دومین روز جشنواره عدالت و امید

شش نمایش و 9 سرود در دومین روز جشنواره عدالت و امید

دومین روز جشنواره "عدالت و امید" روز 13 اسفندماه میزبان 6اجرای شش نمایش و 9 گروه سرود و کر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز جشنواره "عدات و امید"، نمایش "فرزند عدالت" به کارگردانی سید جواد هاشمی ساعت  18 و 20 در سالن اصلی تئاتر شهر،نمایش "ته خط" به کارگردانی حمید ابراهیمی ساعت 18و20:30 در سالن سایه و نمایش "دایره شکایات" به کارگردانی محمد خداوردی ساعت 17 و20 در کارگاه نمایش تئاتر شهر اجرا می شود.

"ترانه سرزمین من"به کارگردانی حسن عابدی ساعت 14:30 و 17 در مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی، "سلام آقای قاضی" به کارگردانی عادل کروشاوی ساعت 16:30 و 19 در خانه نمایش و "کوچه عاشقی" به کارگردانی نصرالله قادری ساعت 19 در تالار سنگلج به صحنه می روند.

در بخش سرود و نغمه نیزدر دومین روز جشنواره گروه کر "آوای باران"، گروه کر "بعثت"، گروه "هنرستان رازی"، و گروه همخوانی "لیله القدر" از ساعت 16:30 تا 18 و گروه آوازی تهران، گروه "مزگین"، "شهید فرجی"، گروه کر "روستا" و گروه "کانون حر" از ساعت 19 تا 20:30  در تالار رودکی برنامه اجرا می کنند.

نمایشگاه آثار تجسمی جشنواره "عدالت و امید" نیز  در رشته های نقاشی، عکس، کاریکاتور و پوستر در موزه هنرهای معاصر تهران میزبان علاقمندان است.

کد مطلب 842047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها