شش نمایش و 9 سرود در دومین روز جشنواره عدالت و امید

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز جشنواره "عدات و امید"، نمایش "فرزند عدالت" به کارگردانی سید جواد هاشمی ساعت 18 و 20 در سالن اصلی تئاتر شهر،نمایش "ته خط" به کارگردانی حمید ابراهیمی ساعت 18و20:30 در سالن سایه و نمایش "دایره شکایات" به کارگردانی محمد خداوردی ساعت 17 و20 در کارگاه نمایش تئاتر شهر اجرا می شود.

"ترانه سرزمین من"به کارگردانی حسن عابدی ساعت 14:30 و 17 در مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی، "سلام آقای قاضی" به کارگردانی عادل کروشاوی ساعت 16:30 و 19 در خانه نمایش و "کوچه عاشقی" به کارگردانی نصرالله قادری ساعت 19 در تالار سنگلج به صحنه می روند.



در بخش سرود و نغمه نیزدر دومین روز جشنواره گروه کر "آوای باران"، گروه کر "بعثت"، گروه "هنرستان رازی"، و گروه همخوانی "لیله القدر" از ساعت 16:30 تا 18 و گروه آوازی تهران، گروه "مزگین"، "شهید فرجی"، گروه کر "روستا" و گروه "کانون حر" از ساعت 19 تا 20:30 در تالار رودکی برنامه اجرا می کنند.

نمایشگاه آثار تجسمی جشنواره "عدالت و امید" نیز در رشته های نقاشی، عکس، کاریکاتور و پوستر در موزه هنرهای معاصر تهران میزبان علاقمندان است.