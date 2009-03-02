تخلفات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای کارشناسی طرحهای زودبازده اقتصادی است

محمدرضا غفاری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره توسعه بخش خصوصی و تعاونی توسط دولت تصریح کرد: اعطای وام به افراد متقاضی بنگاههای زود بازده باید با تائید کارشناس بانک انجام گیرد که متاسفانه به دلیل حجم زیاد کار و موظف شدن بانکها به توزیع حجم زیادی تسهیلات بانکی در پروسه زمانی کوتاه و رقابت بین بانکها این اقدام انجام نشده و باعث تشدید تخلفات اقتصادی ایجاد تورم در جامعه شده است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی آذربایجان غربی سوء مدیریت برخی مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها در اجرای دستورالعمل ها و قوانین موجود که با توجه به ضرورت زمانی قابل تغییر هستند را منشا تخلفات اقتصادی جامعه است.

وی اهمیت نقش رسانه ها در خصوص اطلاع رسانی عملکرد دستگاه‌های نظارتی در برخورد با متخلفین، جرایم و مجازات‌های اعمال شده مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عدم شفاف ‌سازی و مبهم بودن فضا امکان سودجویی افراد متخلف را افزایش می‌دهد تاثیرگذاری رسانه ها در شفاف‌سازی مسایل ضروری تر می نماید.

غفاری آذر با بیان اینکه در سال جاری بالغ بر 700 شکایت و اطلاعیه به این سازمان رسیده است، بیان داشت: از این تعداد 645 مورد رسیدگی و بایگانی شده یا به مراجع مربوطه ارجاع و 55 مورد در دست بررسی است و همچنین 74 مورد از شکایات سال گذشته در طول 11 ماهه امسال به صورت روزانه نظارت و بررسی شده اند.

وی با اشاره به نظارت بازرسان سازمان بر اجرای تمامی مزایده ها و مناقصه ها در استان گفت: 677 مناقصه و مزایده در طول 11 ماهه گذشته انجام شد که از اجرای این مناقصه ها 1400مورد شکایات داشته ایم.

رئیس سازمان بازرسی آذربایجان غربی بیان داشت: در حال حاضر 20 مورد از 27 مزایده و مناقصه اجرا شده در دست بررسی هستند.

وی از تشکیل 122 پرونده در طی 19بازرسی از اعلام شکایات مردمی از دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: تاکنون از این تعداد 103 مورد از شکایات مردمی رسیدگی شده که 76 مورد بایگانی 40 مورد در دست بررسی است و 37 مورد نیز از سال گذشته بررسی و بایگانی شده اند.

به گفته غفاری آذر در مدت 11 ماه امسال بیش از 200 بازرسی در قالب 90 ماموریت اداری از 44 مورد گزارش مربوط به سوء عملکرد دستگاههای اجرایی انجام گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مردم می توانند به جای مراجعه به سازمان از طریق تلفن گویای 136 اعلام شکایت کنند، افزود: هنوز متاسفانه در جامعه این تفکر که باید شکایات از طریق مرکزیت دستگاهها انجام شود وجود دارد و تنها پنج تا شش درصد شکایات مردمی از طریق تلفن صورت می گیرد.

غفاری آذر همچنین با اشاره به اینکه سازمان بازرسی دستگاه نظارتی مستقل تحت نظارت قوه قضائیه بر اساس 174 قانون اساسی حتی عملکرد دستگاه قضایی را نظارت می کند، اظهار داشت: این نهاد به صورت مستمر همه ساله عملکرد تمامی دستگاهها را با قوانین و مقررات تطبیق داده و در صورت مشاهده نارسایی در عملکرد موضوع بررسی و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی مربوطه ارجاع داده می شود.