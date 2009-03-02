وضعیت مسکن روستایی در برخی روستاهای زنجان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در دیدار با مردم شهر ارمغانخانه که به تازگی به شهر تبدیل شده است افزود: از سوی دولت حمایت‌ها و تسهیلات مناسبی در زمینه مسکن روستایی صورت گرفته است اما از این امکانات درست استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: تسهیلات ارائه شده به صورت قرض الحسنه بوده و این تسهیلات به کلیه متقاضیان روستایی به ویژه متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد، تخصیص می یابد.

استاندار زنجان به وضعیت اشتغال درسطح کشور اشاره کرد و افزود: دولت در زمینه اشتغال از طرح‌های خود اشتغالی به ویژه در بخش کارآفرینی با ارائه تسهیلات، حمایت به عمل می آورد و در این راستا و در جهت گسترش کشاورزی، 50 درصد کمک بلاعوض به متقاضیان استفاده از طرح آبیاری تحت فشار ارائه می نماید.

رئوفی نژاد به تبدیل روستاى "ارمغانخانه" مرکز بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان به شهر اشاره کرد و ادامه داد: قطعاً کمک هایی که به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهر ارمغانخانه به عنوان هجدهمین شهر استان خواهد شد، به همان نسبت در روستاها و اطراف این شهر نیز نمود پیدا خواهد کرد.

وی ابراز داشت: ظرفیت‌ها، توسعه و نمود شهری در این منطقه به برکت انقلاب اسلامی و دولت عدالت محور نهم بوده است و تمام تلاش ما بر استفاده بهینه از فرصت طلایی دولت نهم می باشد لذا برای تحقق این امر و تحول در شهر ارمغانخانه اراده تعامل، همکاری و همیاری مردم منطقه در کنار مسئولان دولتی و مدیران اجرایی استان لازم است.

در ادامه این دیدار فرماندار زنجان گفت: شهر ارمغانخانه دارای 379 خانوار با جمعیت یک هزار و 864 نفر است که از این میزان یک هزار و 91 نفر مرد و 773 نفر زن هستند.

آراض ضیایی میزان بی سوادی در این منطقه را 29 درصد عنوان کرد و افزود: در سال 84 تعداد 67 پروژه با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد و 300 میلیون ریال، در سال 85 تعداد 15 پروژه با اعتبار 18 میلیارد و 270 میلیون ریال، در سال گذشته 16 پروژه با اعتبار 11 میلیارد و 85 میلیون ریال در این منطقه هزینه شده است و در سال جاری 18 پروژه با اعتبار بالغ بر 12 میلیارد و 735 میلیون ریال هزینه شده و یا در حال اجرا است.

وی گفت: رفع ممنوعیت احداث و ایجاد کارگاه صنعتی و تولیدی، ایجاد و احداث سدهای مخزنی و خاکی، رفع ممنوعیت احداث چاه، احداث بوستان‌های چند منظوره در ارمغانخانه و روستای سهرین، ایجاد کانون‌های علمی و فرهنگی در سطح منطقه، ایجاد نمایندگی ICT و استقرار نمایندگی ادارات از جمله نیازهای منطقه است.

فرماندار زنجان با بیان این مطلب که آنچنان که باید و شاید جمعیت بیکاری در بخش قره پشتلو نداریم، ادامه داد: جمعیت بیکار کل بخش به 208 نفر می رسد.

ضیایی به تصویب مطالعات فاز 1 و 2 طرح آب رسانی از محل سد تهم به بخش قره پشتلو اشاره کرد و ادامه داد: در آینده آب آشامیدنی کل منطقه از سد تهم تأمین خواهد شد.