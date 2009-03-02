رابطه دلالان و توزیع‌ کنندگان مواد محترقه قطع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود جعفری‌ نسب امروز در حاشیه برنامه 197 در جمع خبرنگاران گفت: پلیس اقدامات پیشگیرانه خود در رابطه با مراسم چهارشنبه آخر سال را از اول اسفند آغاز کرده که در این راستا رابطه بین دلالان و توزیع ‌کنندگان در بازار تهران، چهارراه مولوی، خیابان پانزده خرداد و خیابان ناصر خسرو با انجام کارهای اطلاعاتی و نامحسوس قطع شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان وجود دلالان نسبت به سال گذشته 90 درصد کاهش پیدا کرده است افزود: در سال گذشته 70 درصد از مواد محترقه غیرمجاز در دست توزیع ‌کنندگان باقی ‌ماند و امسال این افراد به صورت منطقی به دنبال کاهش ورود این کالا به بازار هستند.

جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ با پیش ‌بینی اینکه وضعیت مطلوبی در آستانه چهارشنبه سوری در پایتخت حاکم است گفت: تمام دلالان دستگیر شده تا روز سه‌ شنبه هفته جاری به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سرهنگ جعفری ‌نسب گفت: از روز سه‌ شنبه هفته جاری پلیس با نصب بنر در مناطق مختلف اقدامات خود را در جهت پیشگیری حوادث احتمالی شب چهارشنبه سوری آغاز خواهد کرد.