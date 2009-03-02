2800 پرونده تخلفات صنفی مورد رسیدگی قرار گرفت

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه پرونده های تعزیرات،200 پرونده به ارزش دو میلیارد و 220 میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد یافته است افزود: در سال جاری 63 درصد بازرسی‌های سازمان بازرگانی افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه در طی 10 ماه گذشته سال جاری 46 هزار و 312 مورد بازرسی صورت گرفته است، تصریح کرد: همچنین شش هزار و 205 پرونده تشکیل و 435 واحد متخلف پلمپ شده که از 248 درصد رشد نسبت به سال گذشته برخوردار است.

عالیخانی افزود: یکی از اهداف طرح نظارتی سازمان بازرگانی استان مرکزی در سال جاری، نظارت بر کاهش قیمتها بر اساس فاکتورهای منابع اصلی است که از هر گونه گران‌فروشی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 واحد تولیدی در راستای کاهش قیمت‌ها مورد بازرسی قرار گرفته است، اظهار داشت: 150جایگاه سوخت و عرضه کننده روغن موتور بررسی که 40 واحد متخلف شناسایی و 34 پرونده به تعزیرات ارسال شده و همچنین 25 شرکت پخش مورد بررسی و سه واحد متخلف به تعزیرات معرفی شده است.

عالیخانی ادامه داد: در 11 ماه سال در استان مرکزی در بخش‌ های سلولزی 16 درصد، آهن آلات 40 درصد، رنگ سازی 15 درصد، مواد پتروشیمی40 درصد، مواد شوینده و ایزوگام 21درصد با کاهش قیمت مواجه بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به پدیده کاهش قیمت، سازمان بازرگانی استان مرکزی از بین قیمت کالاهای پر مصرف تعداد 85 کالا را به طور مستمر هفته‌ ای دو مرتبه مورد بازبینی قرار می ‌دهد.

وی عنوان کرد: در سال جاری 900 گشت مشترک با بهداشت، دامپزشکی، تاکسیرانی، تعزیرات، مجامع امور صنفی و نیروی انتظامی در استان مرکزی دایر شده است.

عالیخانی یادآور شد: در طول 11 ماهه گذشته 254 تن روغن، 300 تن مرغ منجمد، 170 تن قند و شکر، 121 تن شیر یارانه ‌ای روزانه، یک میلیون و 600 هزار جلد دفترچه دانش آموزی، هزار و 585 تن برنج و 391 هزار تن سیمان در استان مرکزی عرضه شده است.