ارتقا سلامت غذایی شهروندان در دستورکار مدیران کرجی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کریم چناری پیش از عصر امروز در اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرج اظهار داشت: کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی تغییر نام داده و از این پس با عنوان کارگروه سلامت و امنیت غذایی و با تغییر در ساختار و وظایف به کار خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان، تعداد کارگروه های تخصصی استان و به تبع آن شهرستان های استان تهران از 17 کارگروه به 10 کارگروه کاهش یافته و برخی کارگروه ها با یکدیگر تلفیق شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در کارگروه سلامت و امنیت غذایی موضوع های بهداشت، درمان و غذا و دارو در دستور کار قرار می گیرد و فرماندار، بخشداران، رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس بهداشت محیط، نماینده شهرداران، رئیس دادگستری، روسای آموزش و پرورش، اداره بازرگانی، رئیس امور صنفی، رئیس بیمه خدمات درمانی، محیط زیست، نماینده صدا و سیما و تربیت بدنی باید در این کارگروه حاضر شوند.

وی ادامه داد: مسائل نظام بیمه که پیش از این در جلسات بهداشت، درمان و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت از این پس در کارگروه اجتماعی مطرح و مسائل مربوطه بررسی خواهد شد.

چناری یادآور شد: در سال آینده در این کارگروه بیشترین تمرکز بر ارتقا سلامت جسمی و روحی شهروندان خواهد بود و تمامی عوامل موثر در شهرها و روستاها که بر سلامت جامعه تاثیرگذار خواهد بود در گروه های تخصصی بررسی خواهد شد و نتایج آن پس از تصویب در این کارگروه از سوی ادارات مختلف به اجرا در خواهد آمد.