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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۵

ارتقا سلامت غذایی شهروندان در دستورکار مدیران کرجی قرار گرفت

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج گفت: ارتقا سلامت غذایی شهروندان کرجی در اولویت کارهای مدیران نهادهای مختلف این شهرستان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کریم چناری پیش از عصر امروز در اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرج اظهار داشت: کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی تغییر نام داده و از این پس با عنوان کارگروه سلامت و امنیت غذایی و با تغییر در ساختار و وظایف به کار خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان، تعداد کارگروه های تخصصی استان و به تبع آن شهرستان های استان تهران از 17 کارگروه به 10 کارگروه کاهش یافته و برخی کارگروه ها با یکدیگر تلفیق شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در کارگروه سلامت و امنیت غذایی موضوع های بهداشت، درمان و غذا و دارو در دستور کار قرار می گیرد و فرماندار، بخشداران، رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس بهداشت محیط، نماینده شهرداران، رئیس دادگستری، روسای آموزش و پرورش، اداره بازرگانی، رئیس امور صنفی، رئیس بیمه خدمات درمانی، محیط زیست، نماینده صدا و سیما و تربیت بدنی باید در این کارگروه حاضر شوند.

وی ادامه داد: مسائل نظام بیمه که پیش از این در جلسات بهداشت، درمان و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت از این پس در کارگروه اجتماعی مطرح و مسائل مربوطه بررسی خواهد شد.

چناری یادآور شد: در سال آینده در این کارگروه بیشترین تمرکز بر ارتقا سلامت جسمی و روحی شهروندان خواهد بود و تمامی عوامل موثر در شهرها و روستاها که بر سلامت جامعه تاثیرگذار خواهد بود در گروه های تخصصی بررسی خواهد شد و نتایج آن پس از تصویب در این کارگروه از سوی ادارات مختلف به اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 842066

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