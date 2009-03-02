آب در رگهای کهن ترین چشمه مهریز جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، چشمه قدیمی و تاریخی "غربالبیز" مهریز از دو سال پیش به علت خشکسالی،‌ خشکیده بود و می رفت که کم کم یکی از بزرگترین تفرجگاههای مهریز و استان یزد را نابود کند اما با بارشهای اخیر در ارتفاعات این شهرستان،‌ آب در این چشمه جاری شد و جانی تازه به حیات طبیعی این منطقه داد.

در طول دو سال خشکی این چشمه قدیمی و زیبا،‌ کارشناسان منابع طبیعی این شهرستان اقدامات بسیاری برای جاری شدن آب در این چشمه کردند که این اقدامات کمک قابل توجهی به احیا مجدد آن کرد.

فرماندار مهریز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین اقدامات منابع طبیعی برای احیا این چشمه احداث بند سیمانی در پشت کوههای مشرف به چشمه غربالبیز بوده و احداث این سد با شدت گرفتن بارندگیهای در روزهای اخیر، آب را به این چشمه هدایت کرد.

احمدعلی زارع زاده بیان داشت: برای احداث این بند سد سیمانی که در فاصله 10 کیلومتری چشمه احداث شده، 500 میلیون ریال هزینه شده است.

غربالبیز، چشمه ای تاریخی و بسیار کهن در اطراف مهریز است که آثار به دست آمده در اطراف آن گویای قدمت آن از دوره اشکانیان است.

سه برج مثلث شکل در کوه بالای این چشمه قدمتی بیش از چهار هزار سال دارد و قبرهای کشف شده و اشیا موجود در آن نشانه هایی از عصر ناهید پرستی دارد.

این منطقه یکی از نقاط خوش آب و هوا و ییلاقی استان یزد و شهرستان مهریز است.

شهرستان مهریز در 30 کیلومتری شهرستان یزد قرار دارد و بنای این شهر را به "مهرنگار" دختر انوشیروان نسبت داده اند.