باورهای دینی در پیشگیری از جرائم در رشت بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون ‌اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان ظهر دوشنبه در این همایش گفت: با توجه به تغیرات سریع در فرآیند زندگی اجتماعی و تحولات درپیشرفت علوم و فناوری و تکنولوژی، ضرورت رویکرد علمی و بهره‌ گیری از دستاوردهای پژوهشی امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است.

سرهنگ اسماعیل سیرتی افزود: رویکرد مدیران پلیس در دید اجتماعی و تغییر رویکرد سلبی و تهدید محوری به رویکرد ایجابی و جامعه محوری و تماس با نخبگان علمی امری لازم است.

وی در ادامه مهمترین اهداف این همایش را ضرورت آشنایی مشاوران به رویکرد علمی و دستاوردهای پژوهشی و آشنایی با جامعه علمی و مشاوران بین بخشی سایر سازمانها عنوان کرد.