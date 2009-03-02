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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۵

باورهای دینی در پیشگیری از جرائم در رشت بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: همایش یک روزه نقش باورهای دینی و سلامت خانواده از سوی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان با رویکرود بررسی باورهای دینی در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون ‌اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان ظهر دوشنبه در این همایش گفت: با توجه به تغیرات سریع در فرآیند زندگی اجتماعی و تحولات درپیشرفت علوم و فناوری و تکنولوژی، ضرورت رویکرد علمی و بهره‌ گیری از دستاوردهای پژوهشی امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است.

سرهنگ اسماعیل سیرتی افزود: رویکرد مدیران پلیس در دید اجتماعی و تغییر رویکرد سلبی و تهدید محوری به رویکرد ایجابی و جامعه محوری و تماس با نخبگان علمی امری لازم است.

وی در ادامه مهمترین اهداف این همایش را ضرورت آشنایی مشاوران به رویکرد علمی و دستاوردهای پژوهشی و آشنایی با جامعه علمی و مشاوران بین بخشی سایر سازمانها عنوان کرد.

در این همایش بیش از۱۲۰مقاله با موضوعات نقش تعلیم و تربیت در پیشگیری از جرائم اجتماعی، نقش دین در پایداری خانواده و ویژگیهای خانواده متعادل در اسلام ارائه و سه مقاله ‌برتر نیز انتخاب شد.

کد مطلب 842069

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