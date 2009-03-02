موفقیتهای والیبال کشور مرهون تلاش هیئتهای استانی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رضا داورزنی ظهر امروز در مجمع انتخابات هیئت والیبال استان کردستان بیان داشت: موفقیت های والیبال کشور در رقابت های جهانی و آسیای مرهون تلاش ها و زحمات هیئت های استانی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر تعامل بسیار خوبی بین هیئت ها و فدراسیون والیبال کشور به وجود آمده و این روند نیز در آینده می تواند بر روند اسمترار این موفقیت ها در عرصه های ملی و بین المللی موثر باشد.

رئیس فدراسیون والیبال کشور گفت: امروز بازیکنان شهرستانی در قالب های تیمهای ملی کشور حضوری چشمگیر داشته که این حضور تاثیر گذار به دلیل تلاش هیئت های استانی برای پرورش و کشف استعدادهای درخشان در این رشته ورزشی است.

داورزنی بیان داشت: متاسفانه امروز شرایط والیبال در استان کردستان به هیچ وجه شایسته نیست و با توجه به پتانسیلهای که این استان دارد می بایست هم اکنون بازیکنان کردستان در قالب تیم های ملی فعالیت می کردند.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط جغرافیای و فیزیک بدنی جوانان کردستانی در صورت توجه به آنها و برپایی کلاسهای آموزشی می توان شاهد حضور قدرتمند والیبال استان در سطح کشور بود.

رئیس فدراسیون والیبال کشور همچنین گفت: امیدواریم با توجه به ترکیب جدید در هیئت والیبال استان شاهد احیای دوباره این ورزش در استان بوده که در این صورت فدراسیون هم صدور مجوز یک تیم لیگ دسته اولی را در فصل آینده رقابت ها برای استان فراهم خواهد کرد.

در این جلسه مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان نیز اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون والیبال کردستان شرایط رکود را پشت سر می گذارد که امیدواریم با توجه به برگزاری انتخابات این وضعیت ساماندهی و شاهد تقویت هر چه بیشتر این رشته ورزشی باشیم.

محمد شفیعی افزود: مسئولان جدید هیئت والیبال باید زمینه لازم را برای حضور هر چه بهتر پیشکسوتان و تمامی استعدادهای استان برای توسعه هر چه بیشتر این رشته ورزشی فراهم کرده تا در آینده شاهد حضور قدرتمند والیبال استان در عرصه کشور باشیم.

در ادامه این جلسه ابراهیم حسن نژاد با کسب 14 رای از جمع 15 آراء ماخوذه برای مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت والیبال استان کردستان انتخاب گردید.