ساخت 73 هزار واحد مسکونی جدید توسط صهیونیستها در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، در گزارشی که توسط سازمان "صلح هم اکنون" منتشر شده بر این نکته تاکید شده که کابینه اسرائیل قصد ساخت 73 هزار و 300 واحد مسکونی جدید را در کرانه باختری دارد.

بر اساس این گزارش، ساخت این تعداد واحد مسکونی به معنای افزایش 100 درصدی تعداد واحدهای صهیونیست نشین در کرانه باختری است.

بر همین اساس مجوز ساخت 15 هزار واحد مسکونی در کرانه باختری صادر شده و اقداماتی در دست اجرا است تا مجوز ساخت مابقی واحدهای مسکونی نیز صادر شود.

بر اساس مجوزهای صادر شده پنج هزار و 722 واحد از واحدهای گفته شده در بیت المقدس شرقی ساخته می شوند.

این درحالی است که چند روز قبل "ابومازن" رئیس تشکیلاتت خودگران فلسطین در کنفرانسی خبری با انتقاد از ادامه روند شهرک سازی در کرانه باختری گفته بود : توقف شهرک سازی اساس گفتگو با هر کابینه اسرائیلی است.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که با روی کار آمدن کابینه راستگرای افراطی در اسرائیل، این رژیم شهرک سازی را گسترش دهد و اقدام به جذب یهودیان از دیگر مناطق جهان کند.