ملت فلسطین بهره برداری سیاسی از بازسازی غزه را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش حماس در واکنش به کنفرانس بازسازی غزه از تلاش های عربی و بین المللی برای بازسازی غزه استقبال اما با هر گونه بهره برداری سیاسی از آن مخالفت کرد.

فوزی برهوم سخنگوی رسمی جنبش حماس در یک کنفرانس خبری در غزه اظهار داشت: حماس با هر گونه بهره برداری سیاسی از روند بازسازی غزه به حساب ملت فلسطین و حقوق ملی آن مخالفت و اعلام کرد که بازسازی غزه یک اقدام انسانی و اخلاقی است.

وی در ادامه رژیم صهیونیستی را مسئول اول و آخر تجاوزات و کشتار در غزه دانست و از تمامی حاضران در کنفرانس شرم الشیخ خواست تا ساز و کار سریع و مستقیمی را برای ارسال کمک ها به شهروندان فلسطینی به دور از اختلافات سیاسی و داخلی فلسطین بررسی کنند.

در همین حال "طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین نیز به هر گونه اهداف سیاسی در ورای روند بازسازی غزه هشدار داد و تصریح کرد: ملت فلسطین هرگز عملیات باج خواهی بین المللی را نمی پذیرد و هر گونه اموالی را که هدف آن تحقق مقاصد سیاسی باشد، رد می کند.

کنفرانس بین المللی بازسازی غزه امروز با حضور سران و وزیران خارجه 71 کشور و همچنین نمایندگان 16 سازمان منطقه ای و بین المللی کار خود را آغاز کرد.

لازم به ذکر که اکثر شرکت کنندگان در این کنفرانس حامیان همیشگی اشغالگری رژیم اسرائیل هستند.